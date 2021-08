CAMEROUN :: Bangangté : le Minjec sublime le président du Sénat :: CAMEROON

Au cours de la cérémonie de clôture de la 6ème édition de l’opération Vacances citoyennes et patriotique de 2021, tenue le 28 aout, à la place des fêtes de Bangangté, le Minjec, Mounouna Foutsou, a rappelé l’œuvre de Marcel Niat Njifenji en faveur de la jeunesse.

Le président du Sénat, Marcel Niat Njifenji, était pourtant absent à la cérémonie. Le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique (Minjec) l’a rendu omniprésent. Avant de s’adresser à l’assistance, Mounouna Foutsou a ouvert le chapitre Marcel Niat. « Je voudrais rendre hommage à la grande élite de l’Ouest pour ce qu’il a fait pour la jeunesse de cette région. Faisant l’économie de ses œuvres, le Minjec fait allusion à sa contribution aux milliers de jeunes passés par ses exploitations de Kafeng, dans le cadre des stages de vacances, des stages de participation des étudiants de l’Université des Montagnes (UdM) toujours dans les élevages de Kafeng, pour avoir payé les frais d’entrer à l’ordre national des médecins aux diplômés de l’UdM, lauréats de la promotion sortie en 2015. Il en est de même pour sa participation au Conseil national de la Jeunesse de l’Ouest, à la fête de l’excellence scolaire du Ndé et aux milliers de bourses scolaires octroyées à travers la Fondation Niat. Le Minjec s’est dit honoré après l’accueil qu’il lui a réservé une fois qu’il a foulé le sol du département du Ndé. Le président du Sénat lui a accordé une audience, au cours de laquelle l’objet de sa venue à Bangangté a été précisé. Dans son discours, Mounouna Foutsou a reconnu les œuvres des autres élites du Ndé, en l’occurrence celle de sa collègue, ministre de l’Habitat et du Développement urbain (Minhdu), Célestine Ketcha Courtés, du maire de la commune de Bangangté, Eric Niat, « qui m’a bien accueilli » dans la ville où il est premier magistrat.

Après le lancement officiel le 6 juillet dernier à Yaoundé sous le thème « engagement volontaire de la jeunesse pour la protection de l’environnement et la lutte contre la covid-19 », le Minjec a clôturé les activités de l’opération vacances citoyennes et patriotique couplées à la fin des activités de Ndé jeunesse vacances utiles, organisées sous la bannière de la Fondation Table ouverte.

Cette fondation créée en 2020 par le ministre de l’Habitat et du Développement urbain, a permis aux jeunes stagiaires de recevoir des enveloppes de fin de stage de vacances (25 000 Fcfa chacun) et des milliers de fournitures scolaires constituées de cahiers et des sacs. Selon le ministre de la jeunesse, des millions de jeunes ont été sensibilisés durant un mois d’activités, dans la lutte contre les discours haineux, près de 250 000 personnes orientées vers les points de vaccination contre la covid-19, plus de 10 000 plants d’arbres plantés, plus de 12 000 supports de sensibilisation distribués, la participation de plus de 5 000 jeunes aux activités de volontariat. La cérémonie rentrait dans le cadre de l’intensification de la campagne nationale d’éducation civique et d’intégration nationale prescrite par le chef de l’Etat, Paul Biya, coordonnée par le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, et mise en œuvre par le Minjec en collaboration avec plusieurs autres structures et administrations partenaires.

Avant Bangangté, la caravane du Minjec s’est ébranlée à Bafoussam, à Dschang et à Foumbot.