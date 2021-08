Paix au Cameroun : Réalité tous les jours consolidée :: CAMEROON

Face à des subjectivités infondées prônant l’insurrection armée contre l’autorité de l’Etat, entre des légitimités alléguées s’opposant sur le contrôle des espaces et des ressources, les Forces de Défense et de Sécurité n’ont pour seule et unique alternative que la légalité républicaine.

Cette assertion peut à la fois, alternativement ou concurremment, servir de résumé et de trame à l’action de nos personnels déployés dans les zones sujettes à des fragilités d’ordre sécuritaire, comme il s’en trouve sur le territoire national. Il faut dire que telles qu’elles sont bâties de manière illusoire sur un tissu plus ou moins hétérogène de croyances, de certitudes, de pratiques et d’initiatives, les actuelles conflictualités dérégulées sont la résultante de dilemmes, d’inquiétudes, et de questionnements. Elles charrient aussi pas mal d’attentes et suscitent de nombreux espoirs.

En soi, cette attitude expectative de l’homme qui découle de sa nature profonde, ne peut être que féconde, sauf quand elle se trouve polluée par des interférences œuvrant à la démoralisation de l’individu, à l’exacerbation de son impatience et à la génération en lui, d’un sentiment d’insatisfaction. C’est alors que tombent tous les référents d’humanité, de fraternité et de solidarité. La diversité devient adversité, l’égoïsme remplace l’altruisme, les chaleureux voisinages se transforment en d’hermétiques ermitages, et le désir d’accaparement l’emporte sur le sens du partage. La violence née de ces antagonismes imaginés affecte douloureusement nos familles, nos communautés, et notre nation tout entière.

Il est pourtant possible de vivre autrement sur le sol du Cameroun, sans dispute, sans violence. Vivre d’entente, en paix et en toute sécurité avec son voisin, son prochain, chacun de nous le désire, le pressent, l’exige. La cardinalité de ces principes de vie et de survie est telle que mandat est donné aux pouvoirs publics d’en assurer la pérennité, et au besoin, le rétablissement.

Nos Forces de Défense et de Sécurité font de cette mission, une tâche exaltante et un noble devoir. En ambassadeurs de la paix, au titre d’agents de la sécurité nationale, les soldats de la République veillent au bien-être de tous, tempérant les humeurs, réfrénant l’hostilité, décourageant le recours à la violence, incitant à la fraternisation.

Par-delà la légitimité institutionnelle dont elle est revêtue, l’armée camerounaise jouit d’une incommensurable estime de nos populations, car assumant honorablement et fidèlement son statut de Creuset de l’unité nationale, un modèle d’harmonieuse fusion de nos diversités ethnologiques, morphologiques et culturelles. Cet autre niveau de légitimation est aussi consécutif à l’impartialité des personnels de notre armée qui devant des litiges, ne prennent parti pour aucune des parties en conflit, si ce n’est le parti de la légalité et de la conciliation.

Le même état d’esprit guide l’action de nos personnels dans les missions autrement plus périlleuses de lutte contre le terrorisme protéiforme qui frappe aveuglément et indistinctement.

Avec le constant soutien de la nation, la puissance de nos armes se trouve démultipliée, le spectre du péril sécuritaire s’estompe chaque jour, l’intégrité du territoire national est toujours mieux préservée, l’action civilo-militaire gagne en ampleur, la paix au Cameroun est une réalité davantage consolidée./-

Capitaine de Vaisseau

Cyrille Serge ATONFACK GUEMO

Chef DIVISION COMMUNICATION

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE