CAMEROUN :: Le sous Lieutenant Maëva Kombele lauréate de Triomphe 39e promotion de l’EMIA parmi 59 femmes :: CAMEROON

«Au Cameroun, l’environnement politique, économique et social est propice à l'égalité de sexes et à l'autonomisation des femmes. Le pays a signé la plupart des Conventions et Traités internationaux et régionaux sur la protection et la promotion des droits de la femme ».

Dans l’armée, le Chef de l’État, Chef des Forces Armées à travers son Ministre de la Défense favorise et donne toutes les chances au personnel féminin d’occuper les postes à disposition. Poursuivant dans le même sens, la 39eme promotion de l’Ecole Militaire Interarmées ayant pour nom de baptême « UNITÉ ET PATRIOTISME » est pour le moment celle qui a connu le plus grand nombre de personnel féminin 59 au total.

Le sous Lieutenant Maëva Kombele lors de la cérémonie marquant la fin de la formation à l’EMIA à livrer ses sentiments à la rédaction de camer.be avec l’autorisation de sa hiérarchie. « C'est un sentiment de joie, de satisfaction d'avoir achevé cette formation très difficile. Le Haut Commandement a mis tous les moyens nécessaires à notre disposition pour parvenir à cette fin de formation avec un succès phénoménal. On dit merci au haut commandement. On espère que les promotions à venir bénéficieront du même encadrement. Je suis prête à servir mon pays jusqu'au sacrifice suprême. Je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu, à mes parents. Merci au Haut Commandement et à Dieu Tout-Puissant qui m'a donné toutes les forces d'aller jusqu'au bout ».