CAMEROUN :: Des artistes éco responsables élèvent leurs voix en faveur de l'environnement. :: CAMEROON

Ruben Binam,Rachel Tsoungui , Ottou Marcelin, tonton Marcel des éco responsables élèvent leurs voix en faveur de l'environnement.

"Prenons soin de notre environnement" c'est le mot d'ordre lancé par l’organisateur «Aznapress" ,avec le concours financier du Centre Pulitzer des Etats -Unis au sortir de ce showcase ,couplé à une causerie éducative tenue ce 26 décembre au Centre Culturel Ubuntu.

Une édition première autour des thématiques de réflexion enrichissantes qui a réunie des experts sur les questions d'environnement.

Les artistes intergénérationnels ont donné de la voix pour dire stop aux changements climatiques observés dans le bassin du Congo avec en amont la protection de l'environnement.

Plusieurs partenaires ont collaboré à ce projet majeur notamment le cabinet Colibri multi services en RD Congo et le Think tank Discop au Cameroun.

Précisions que les objectifs visent à faire comprendre aux participants la nécessité de bien prendre soin de leur environnement en évitant de le polluer de quelque manière que ce soit ; sensibiliser à la nécessité de pratiquer une agriculture et un élevage biologique soucieux de la préservation de l'environnement et de la santé humaine ; encourager à adopter des comportements responsables pour la préservation de la biodiversité.

La thématique sur "l'incidence du son sur la santé humaine et l'environnement" animé par le chansonnier, parolier camerounais Ottou Marcelin est venue remettre au bout du jour la qualité des sons que nous écoutons à longueur de journée et qui ont un impact sur notre santé mentale, psychologique d'où les dérives observées en milieu scolaire selon ce dernier (consommation des drogues et stupéfiants).

À cet effet, il est dont important et très urgent que chacun de nous à son niveau prête une attention particulière à ce phénomène source de maladie, de menace sur la paix et la sécurité, de menace sur l'activité des Bayam-sellam d'après Madame Ombassa épouse Mvolo Philomène commerçante des vivres frais au marché Mokolo.

Les changements climatiques et l'exploitation abusive des ressources naturelles sont un frein à cette activité génératrice de revenu, poumon économique du pays.

C’est sous la coordination de M. Raphaël Mvogo journaliste et directeur de l'agence d'information multimédia Aznapress que ces échanges et ce plaidoyer en faveur de la protection de l'environnement s'est tenue dans une ambiance conviviale, musicale autour d'un "Spectacle Live intergénérationnelle en unissons :WE ARE The World ".

Avec le doigté Magic du collectif le Kemit 7 de Ruben Binam, le son du piano, de la guitare, les voix angéliques protégeaient et faisaient corps avec l'environnement et son écosystème sans toutefois la dégrader, très loin des nuisances sonores externes observées de nos jours et qui ont tendances à effacer de l’échiquier musical camerounais les vrais artistes, «la crème des jeunes talents du Kemit 7 de Ruben Binam a encore fait écho , au point de susciter l'admiration du chansonnier Ottou Marcelin» ....