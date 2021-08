CAMEROUN :: Demande de clarification du Médiateur Universel à Monsieur le Ministre des Domaines, du Cadastre :: CAMEROON

Objet : URGENTE DEMANDE DE CLARIFICATION

Retrait du titre Foncier n°27017 appartenant à La congrégation des Sœurs servantes de Marie

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de solliciter votre précieuse attention, à l’effet d’obtenir des clarifications, relativement à la cause inscrite en objet, et éventuellement réparation de l’erreur.

En effet, les sœurs sont victimes d’une terrible et insoutenable cabale, ourdie par des mains obscures qui de toute évidence, mettent tout en œuvre pour marcher sur leurs droits et s’accaparer leur patrimoine.

Je rappelle que la genèse de ce dossier, dont vos services sont instruits entièrement, montre fort bien, que toutes les décisions de justice, enquêtes et descentes sur le terrain, ont confirmé sans hésitations ni doutes, le droit de propriété de la Congrégation, un droit plus ancien que toutes les manipulations.

Aussi est-il urgent, alors que la congrégation a déjà intensément investi sur le terrain (Ecoles, logements, autres structures sociales), non seulement de clarifier, mais surtout de rétablir la vérité et d’annuler toutes les décisions contrariantes provenant de votre Département ministériel.

Dans l’attente, et afin que la vérité triomphe et que les religieuses soient tranquillisées, rassurées, dorment en paix et poursuivent leurs investissements, que votre autorité ne manifeste avec rigueur et sagesse.

Hautes et fraternelles considérations./. JC. SHANDA TONME

Annexe : 1 certificat de propriété litigieux

Copie : PM ; Minjustice