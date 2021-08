CAMEROUN :: Affaire Camus Mimb : Les avocats du journaliste en colère :: CAMEROON

Le 08 septembre prochain. C’est la date de la nouvelle audience dans le procès de Martin CAMUS MIMB. Le journaliste et patron de média est poursuivi pour 04 chefs d’accusation: publication obscènes, propagation de fausses nouvelles, proxénétisme et diffamation.

Hier se tenait devant le Tribunal de première instance de Douala Bonanjo la 3è audience de ce procès impliquant la jeune MALICKA dont les images dénudées ont été publiées sur les réseaux sociaux au mois de juillet dernier.

Statuant sur la demande de mise en liberté provisoire de Martin CAMUS MIMB et Wilfried ETEKI détenus à la Prison centrale de Douala, le tribunal a rejeté la demande. Rejet au motif que cette demande est prématurée.

L’avocat des deux mis en cause est ulcéré et déçu par la décision.

La liberté c’est le principe et la détention l’exception. On ne peut pas jouer avec la liberté des citoyens. Nous sommes outrés. Nous sommes outrés.

Il faut le dire. Pourquoi ce juge a ouvert les débats si les dossiers n’étaient pas en état. Et puis on renvoie au motif que la demande est prématurée. C’est la première fois que j’entends ça de toute ma carrière. Si on ne veut plus que MIMB soit défendu qu’on le dise” s’offusque Me Patrice UM, avocat des mis en cause. En attendant une prochaine audience est prévue le 26 Août dans le cadre d’une autre procédure à la police judiciaire pour la même affaire