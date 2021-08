FRANCE :: 61 ANS DE L'INDÉPENDANCE DU GABON SOUS LE SIGNE DE PROMOUVOIR LE GABON

Promouvoir le MADE in Gabon, c'est ce que l'on retiendra de cette journée du 17 août 2021 au 26 bis, avenue Raphaël dans le 16eme arrondissement de Paris.

Fini l'époque des grandes soirées festives bling bling.

S.E. Liliane Massala ambassadeur haut représentant du Gabon en France et en poste depuis septembre 2020 a tenu à donner une solennité et une particularité a cette célébration puisqu'il s'agit de sa grande première en terre Française comme ambassadeur.

Après le discours de bienvenue, une place importante sera réservée à l'art avec une visite guidée à l'espace musée et artisanat ainsi qu'un espace exposition photographique au sein de l'ambassade.

Suivra l'espace découverte et dégustation des produits du terroir venu tout droit du Gabon.

Une exposition sur le parc national de l'ivindo qui regorge d'importants réserves d'animaux sauvages en Afrique et enfin plusieurs conférences débats sur des thèmes variés comme les écosystèmes forestiers et la biodiversité gabonaise, la contribution de l'économie verte, Sciences du bois et démarches entrepreneuriales.



Après cette journée, l'ambassade restera ouverte aux visiteurs jusqu'au 19 août afin de mieux vendre le label Gabon.

Une rencontre entre opérateurs économiques et S.E Liliane Massala a également eu lieu au sein de la chancellerie pour susciter et inciter les hommes d'affaires a renouer avec le pays.

Et c'est autour d'un gigantesque buffet aux saveurs exotiques que les invités vont repartir avec a l'esprit une belle fête de l'indépendance comme on fête au pays.