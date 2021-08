CAMEROUN :: Détention de Madame Enonchong Rebecca: Le Médiateur Universel interpelle le Ministre de la Justice :: CAMEROON

Monsieur le Ministre d’Etat,

J’ai l’honneur de renouveler à votre Excellence, mon profond respect citoyen, et de saisir cette occasion, pour éveiller votre attention sur la détention depuis le mardi 10 Août 2021, de madame REBECCA ENONCHONG.

En effet Cette compatriote, chef d’entreprise connue et réputée au-delà de nos frontières pour son ingéniosité dans les nouvelles technologies de l’information et la digitalisation, ferait l’objet de poursuites dont l’essence mêle des questions de succession, d’abus de confiance, de confiscation de biens, de trafic d’influence et de dénis de justice. Elle serait ainsi, aussi bien en aval qu’en amont, victime de multiples cabales pour lesquelles, votre intervention est indispensable.

Aussi, tout en faisant confiance à notre justice, j’implore une appréciation objective des faits, une gestion plus humaine de ce cas, et par ailleurs une prise en considération du symbole qu’elle incarne à plus d’un titre.

Il va sans dire que je ne saurais aller à l’encontre de toute procédure effectivement fondée matériellement et juridiquement, construite, diligentée et exécutée au-delà de tout doute ainsi que de tout excès de pouvoir.

Dans l’attente, hautes et fraternelles considérations./.