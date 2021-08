CAMEROUN :: AFFAIRE PAD - CANA BOIS : Recours contre le jugement rendu par le TPI :: CAMEROON

Le Directeur général du Port autonome de Douala entend attaquer le verdict du tribunal de première instance (TPI) de Douala-Bonanjo, pour le rétablissement de la vérité, de son honneur et de la légalité républicaine.

Par jugement du tribunal de première instance de Douala Bonanjo statuant en matière correctionnelle et en premier ressort du 5 août 2021, le Directeur général du Port autonome a été déclaré coupable d'abus de fonction et concussion, puis condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans. Cette décision est assortie des peines d'amendes et des dépens au profit du trésor public. Le directeur général du Port autonome de Douala entend exercer la voie de recours ouverte contre ce jugement pour le rétablissement de la vérité, de son honneur et de la légalité républicaine.

À toutes fins utiles et pour les besoins d’information de l'opinion publique, il faut relever que cette condamnation découle des poursuites engagées pour des faits relevant aux fonctions du Directeur général à la suite de la revalorisation des tarifs des prestations portuaires rendues par le Port autonome de Douala, et pour laquelle, la société Cana et son Directeur général refusent obstinément de s'arrimer comme toutes les entreprises installées sur la plateforme portuaire et ce malgré les mises en demeure à lui adressées.

Il convient de préciser que cette révision des tarifs portuaires procède d’une décision réglementaire rendue exécutoire par l’Autorité Portuaire Nationale. La fixation de nouveaux tarifs portuaires entrés en vigueur depuis le 1er janvier 2018, fait suite à une instruction du gouvernement camerounais, à travers le ministère en charge des Transports qui a instruit la Direction Générale du PAD de revisiter les tarifs et prestations rendues par le PAD.

Saisine

Après sa saisine par la Direction générale pour avis, le Comité consultatif d’orientation du PAD (CCO’PAD) a procédé à son examen en octobre 2017 et a émis un avis favorable, conformément à la réglementation en vigueur en matière d’établissement ou de révision des tarifs des intervenants portuaires. L’analyse faite au niveau du CCO’PAD a été objective, avec pour principale préoccupation la compétitivité de la place portuaire.

Le Conseil d’administration du PAD a approuvé et pris par la suite une résolution fixant le Régime Tarifaire applicable aux prestations rendues par le Port Autonome de Douala et il a été soumis au Comité technique chargé d’examiner les demandes d’homologation des tarifs des services portuaires. Le 11 octobre 2017, le Directeur général de l’Autorité portuaire nationale (APN) homologuait le nouveau régime tarifaire, sur la base d’une habilitation à lui donnée par le ministre du Commerce. Il ressort donc que, le Régime Tarifaire applicable aux prestations fournies par le Port Autonome de Douala implique plusieurs entités : le Comité Consultatif d’Orientation, le Conseil d’Administration du PAD, l’Autorité Portuaire Nationale, le Ministère en charge du Commerce, le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire pour ne citer que celles-là.

La fixation des tarifs est une initiative souveraine du Gouvernement de la République du Cameroun et non de la direction générale du PAD qui est chargé de l’appliquer sans état d’âme. Face au refus de s’acquitter des taxes domaniales qui s’élevaient principalement à 155 483 256 FCFA (cent cinquante-cinq millions quatre cent quatre-vingt-trois mille deux cent cinquante-six) au 20 juillet 2020, sous réserves des pénalités dues, la Société Cana Bois ainsi que son Directeur général font l'objet de poursuites judiciaires devant le tribunal criminel spécial pour des faits de détournement de derniers publics. Les redevances domaniales du Port autonome de Douala sont des deniers publics et ne peuvent être retenues frauduleusement par quiconque sans en assumer les conséquences...