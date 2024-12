CAMEROUN :: Foot corpo : Express FC remporte la Coupe Saint Eloi 2024 :: CAMEROON

La grande finale de la Coupe Saint Eloi 2024 a tenu toutes ses promesses. Dans un duel haletant, Express FC, de la coordination du centre de Camrail, a triomphé face à Trafic FC, tenant du titre, sur le score spectaculaire de 5 buts à 4. L’édition de cette année restera gravée dans les mémoires pour son intensité et son suspense dignes des plus grandes finales.

Trafic FC, vainqueur des trois précédentes éditions, abordait la rencontre en grand favori, mais Express FC n’a pas tremblé face au challenge. La première mi-temps a été marquée par un équilibre parfait entre les deux équipes, qui se sont séparées sur un score de parité. Mais après la pause, Express FC a su se montrer plus incisif, concrétisant ses occasions avec une efficacité redoutable.

Pour Express FC, cette victoire est le couronnement d’une saison exemplaire. Déjà sacré champion lors du championnat, le club a confirmé sa domination en s’adjugeant la Coupe Saint Eloi. Ndoukbang Njanjo Thomas, coach d’Express FC, n’a pas caché sa satisfaction :



« Nous avons tout donné pour arriver ici et battre Trafic FC, le grand détenteur du trophée et champion en titre. Nous sommes fiers, et cette fierté ne s’arrête pas là. Nous reviendrons l’année prochaine pour défendre notre titre ! »

L’approche d’Express FC a impressionné dès leur arrivée à la compétition. Habillés élégamment en costumes et chaussures stylées, à l’image de Colombe du Dja et Lobo, récent vainqueur de la Coupe du Cameroun, ils ont affiché une confiance et une solidarité inébranlables. Pour Mbonde Alain, capitaine de l’équipe :

« Nous sommes partis avec un état d’esprit collectif, et c’est resté notre force. La solidarité d’Express FC a été notre arme principale. »

De son côté, Alex Bagnakwe, capitaine de Trafic FC, a salué la performance de ses adversaires :

« Le sport n’est pas ingrat. Nous nous sommes bien préparés, mais Express FC a été supérieur aujourd’hui. C’est une équipe jeune et dynamique. Félicitations à eux. »

Express FC inscrit son nom au palmarès de la Coupe Saint Eloi. Le rendez-vous est pris pour 2025, où ils tenteront de défendre leur couronne.