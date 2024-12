Éric Christian Nya : meilleur animateur Tv 2024 au Cameroun :: CAMEROON

Connu et reconnu, Éric Christian Nya est un talent à l’état pur. Ça se voit. Ça se sent. Ça ne fait l’ombre d’aucun doute. Il faut le voir tenir le micro pour le confirmer. Ça passe par sa voix adaptée à l’audiovisuel, le charisme de son physique, la justesse des mots, la modestie de son propos, entre autres.

Nominé à la 2e édition de la Cameroon television awards, le journaliste et animateur télé en service à la Cameroon radio television (Crtv) est élu vainqueur dans la catégorie meilleur animateur Tv.

Représenté à la cérémonie tenue le 7 décembre dernier au palais polyvalent des sports de Yaoundé, son prix a été remis sous l’œil admiratif de plusieurs personnalités et membres du gouvernement présents, à l’instar des ministres de la Communication (porte parole du gouvernement), René Emmanuel Sadi ; et des Finances, Louis Paul Motaze.

Joint par téléphone après son sacre, Éric Chrisrian Nya ( ECN) s’est dit ému et touché par cette distinction qui consacre ses efforts et l’honore à plus d’un titre . « C'est une reconnaissance de mon travail et de ma passion pour l'audiovisuel. Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui me soutiennent et m'encouragent depuis le début de ma carrière », a-t-il déclaré non sans féliciter les organisateurs de cette « heureuse initiative ».

Il ajoute que c'est un véritable honneur pour lui et pour toute l'équipe de CRTV NEWS qui travaillent dans le cadre de l'émission Face à ECN.« Ce prix est également un hommage à tous les professionnels du secteur qui travaillent chaque jour pour offrir des émissions de qualité aux téléspectateurs ,et qui malgré toutes les difficultés, les méchancetés, les injustices, les humiliations, les incompréhensions, ne baissent pas les bras, mais font plutôt preuve de résilience ».

Éric Christian Nya conclut que cette distinction qui s’ajoute à d’autres prix déjà glanés, est une source de motivation pour la suite de sa brillante aventure. Et s’est engagé comme si c’était au départ, de ne pas dormir sur ces lauriers, mais de continuer à créer des contenus riches et originaux dans un environnement concurrentiel.