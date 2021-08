CAMEROUN :: LUTTE CONTRE LA COVID-19: AMOUGOU BELINGA N'A GAGNE AUCUN MARCHE PUBLIC :: CAMEROON

Une nouvelle cabale médiatique enclenchée contre le Président Directeur Général ( PDG ) du Groupe L'Anecdote, Jean Pierre Amougou Belinga.

Selon un post abondamment relayé sur les réseaux sociaux depuis hier, l'homme d'affaires milliardaire camerounais, propriétaire de plusieurs entreprises dont Télésud à Paris, Vision 4 au Cameroun et en RCA, Vision Finance, Vision Exchange sans oublier le très prestigieux et moderne Institut Universitaire ISSAM pour ne citer que celles-là, aurait été entendu au Tribunal criminel spécial ( Tcs) de Yaoundé, relativement à un marché public d'une valeur de 1,5 milliard francs CFA, qu'il aurait gagné dans le cadre de la très controversée et sulfureuse lutte contre l'épidémie du Coronavirus.

Le post laisse entendre que l'audition du PDG du Groupe L'Anecdote, aurait duré quatre heures d'horloge. Seulement, le post ne précise pas exactement quand le chef supérieur des Mvog- Belinga aurait été entendu, encore moins qu'il ne renseigne sur la nature du présumé marché public.

A contrario, dans sa ferveur patriotique et sa générosité proverbiale, Jean Pierre Amougou Belinga a plutôt l'an dernier, offert la rondelette somme de 50 millions francs CFA à Mgr. Samuel Kleda l'archevêque de Douala, un grand tradipraticien, pour la production massive de sa thérapie traditionnelle contre la Covid-19. Voulant en savoir plus exactement, votre reporter s'est renseigné à bonne source.

Et de nos investigations, il ressort que Monsieur Amougou Belinga n'a gagné aucun marché public relatif à la lutte contre la Covid-19. " Il n'a même pas soumissionné. Comment un prestataire de services qui n'a pas soumissionné, peut-il gagné des marchés publics ? Faux et archifaux. Le PDG du Groupe L' Anecdote ne connait rien des affaires des marchés publics pour la Covid-19 ", nous rétorque-t-on, tout étonné.

Au vu des vérifications faites auprès des institutions habilitées, il ressort que le post en circulation sur les réseaux sociaux, est le vecteur d'une nouvelle cabale contre Jean Pierre Amougou Belinga dont les succès particulièrement étincelants dans les affaires ces cinq dernières années, font des aigris et des jaloux.

Le Président Directeur Général du Groupe L'Anecdote n'a gagné aucun marché public se rapportant à la lutte contre la Covid-19.