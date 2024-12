GUINÉE :: La Fondation Moumié solidaire de la Guinée après le drame de Nzérékoré :: GUINEA

La Fondation Moumié vient de présenter ses condoléances au peuple guinéen après le drame survenu au stade Nzérékoré le dimanche 1er décembre dernier au stade du 03 avril de N’zérékoré, au cours d’affrontements lors de la finale d’une compétition de football opposant l’équipe de Labé à celle de N’zérékoré.

L'intégralité de la lettre en dessous

DRAME DU MATCH DE FOOTBALL À N'ZÉRÉKORÉ / LETTRE DE CONDOLÉANCES DE LA FONDATION FÉLIX ROLAND MOUMIÉ AUX FAMILLES DES VICTIMES ET AU PEUPLE GUINÉEN

Message de Condoléances et d’Appel à la Justice

Au peuple de Guinée, terre d’hospitalité et de panafricanisme,

À la population de Nzérékoré, ville amie de la Fondation Dr. Félix Roland MOUMIE,

Aux familles endeuillées et aux citoyens blessés suite à la tragédie survenue lors de la finale du tournoi de Football de la « Refondation » à Nzérékoré, dimanche 1er décembre 2024,

C’est avec une profonde tristesse et une immense douleur, que la Fondation Dr. Félix Roland MOUMIE, présente ses condoléances les plus sincères au peuple de Guinée, terre d’hospitalité et de panafricanisme, à la population de Nzérékoré, ville amie qui porte fièrement le Lycée Félix Roland MOUMIE, ainsi qu’aux familles endeuillées et aux victimes de la tragédie survenue au stade de Nzérékoré.

En ces moments de deuil national et de consternation, nous nous tenons aux côtés des familles éprouvées et de tous ceux qui partagent cette douleur.

Nous exprimons notre soutien total à la quête de vérité et de justice, afin que les responsabilités soient situées et que de telles tragédies puissent être évitées à l’avenir.

Que la solidarité, la fraternité et la résilience qui caractérisent la Guinée puissent guider notre nation à traverser cette épreuve dans la dignité et la solidarité.

Avec toute notre amitié et compassion.

Conakry, le 4 Décembre 2024

Le Président de la Fondation, Section Guinée - Conakry



Dr Siaka E. MARA