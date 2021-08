CAMEROUN :: Fifa : Un an de suspension pour Issa Hayatou :: CAMEROON

Dans sa décision rendue ce 3 août 2021, la chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante reproche à l’ancien président de la Caf d’avoir « manqué à son devoir de loyauté ».

C’est une information qui est venue déchirer le ciel du Cameroun depuis l’après-midi d’hier, 3 août 2021. Elle a été publiée immédiatement sur le site Internet de la Fifa et les réseaux sociaux en ont pris possession. « La chambre de jugement a reconnu M. Hayatou coupable d’infraction à l’article 15 de la dernière édition du Code d’éthique de la Fifa et lui a infligé une suspension d’un an de toute activité relative au football (administrative, sportive et autre) aux niveaux national et international, ainsi qu’une amende de CHF 30 000 », lit-on sur legal.fifa.com. Cette décision précise : « La décision motivée a été notifiée à M. Hayatou aujourd’hui, date à laquelle l’interdiction entre en vigueur, et elle est publiée sur legal.fifa.com ».

L’on s’est empressé de savoir le péché qu’aurait commis Issa Hayatou, assimilable à la violation des dispositions de l’article 15 sur le Devoir de loyauté du Code d’éthique de la Fifa. « Dans sa décision, consécutive à une longue audition, la chambre de jugement a établi, sur la base des informations recueillies par la chambre d’instruction, que M. Hayatou avait manqué à son devoir de loyauté dans le cadre de sa fonction de président de la Caf en signant, au nom de la confédération, un contrat contraire aux principes concurrentiels avec Lagardère Sports qui a eu des répercussions désastreuses pour la Caf, à la fois d’un point de vue financier (EGP 200 millions) et de son image », explique-t-on sur le site de la Fifa. Et selon cette publication, « l’enquête portait sur les agissements de M. Hayatou en tant que président de la Caf, notamment sur son implication dans les négociations, la finalisation et la signature du protocole d’accord et du contrat concernant la commercialisation par la société Lagardère Sports des droits médias et marketing des compétitions organisées par la Caf entre 2014 et 2017 ».

« Faire appel devant le Tas »

Cette sanction d’un an de suspension tombe au moment où Issa Hayatou se trouve à Tokyo, pour les Jeux olympiques, en sa qualité de membre honoraire du CIO (Comité international olympique). Abel Mbengue, son collaborateur de Yaoundé, que nous avons joint au téléphone, fait part de la réaction de l’intéressé, non sans marquer son étonnement. « Une fois informé, le président Issa Hayatou a pris acte à travers ses avocats commis à cet effet. Actuellement à Tokyo en sa qualité de membre honoraire et statutaire du CIO, il se dit serein par rapport à cette décision surprenante, qui entache évidemment son honneur et sa respectabilité, après 29 ans sans heurts à la présidence de l’institution faitière du football africain. Il se réserve donc le droit, de faire appel devant le Tas (Tribunal arbitral sur sport, ndlr) ».

Tenir Issa Hayatou loin de la Can

Cette décision de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante de la Fifa a des conséquences lourdes. Cela signifie qu’Issa Hayatou ne fera plus valoir sa casquette de président d’honneur de la Caf et de la Fifa, membre honoraire du CIO, membre d’honneur du Comité national olympique et sportif du Cameroun, de Conseiller spécial auprès du président du Cocan, de président du Conseil d’administration de l’Anafoot (Académie nationale de football), et bien d’autres titres en rapport avec le football. Et plus clairement, cette suspension signifie d’ailleurs qu’Issa Hayatou ne prendra pas part aux activités ou alors des matchs de la Can TotalEnergies Cameroun 2021.

« Sa qualité de Conseiller spécial du président du Cocan l’implique peu ou prou dans l’organisation de la Can au Cameroun. Une présence qui gêne un peu les responsables de la Caf et surtout de la Fifa, qui trouvent en lui obstacle, quand ils voudront imposer des volontés au Cocan. Il fallait bien trouver une astuce pour qu’il ne passe pas à côté de l’organisation de la Can au Cameroun. Et comme la Fifa tient la Caf de nos jours, la suspension est très vite tombée pour un an, sachant qu’il sera rétabli après la Can seulement », analyse un observateur du sport que nous avons approché. C’est une décision prise en premier ressort. L’appel que pourra faire Issa Hayatou devant le Tas ouvrira sera probablement le début d’un autre feuilleton.