CAMEROUN :: Bavures policières à Douala: Il tombe dans le coma à cause de la brutalité des forces de l'ordre :: CAMEROON

Visiblement, on se croirait au « far west » avec cette multiplication des bavures chez les hommes en tenue au Cameroun.

Cette fois, ce sont les éléments de la brigade de gendarmerie de Nkololoun à Douala qui sont décriés par les populations du quartier Tun Town ( vers nouvelle route Km5) , qui, sans mandat d'arrêt ni d'autorisation de leur hiérarchie ont brutalement appréhendé le 11 juillet dernier le nommé grand Blaiso à son domicile, à la surprise générale de ses voisins.

Ce dimanche 11 juillet 2021 à midi, Monsieur Mbianda Ngassa Blaise plus connus sous le pseudonyme de Blaiso voit surgir chez lui une escouade de gendarmes lourdement armés.

Ces derniers le rouent des coups devant les yeux médusés des passants , avant de l'amener à la brigade de gendarmerie de Nkololoun ( Douala 2e ) où il sera jeté en cellule. Face à la douleur endurée par ce dernier, de façon inconsciente, il fera des selles sur lui et au vu de son état inquiétant , il sera libéré le lundi 12 juillet à 20h,

Depuis lors, l'infortuné âgé de 56 ans et père de famille n’est pas en bonne santé.

Depuis le vendredi 23 juillet grand Blaiso est tombé dans le coma , inconscient il a été transporté aux urgences de l’hôpital Laquintinie. Il y est interné sous soins intensifs et a subi une IRM , conséquence des violences physiques sur sa tête par ces hommes en tenue

Il faudra souligner que dans la nuit du 9 au 10 juillet 2021, deux bandits qui semaient la terreur au quartier lieu dit entrée photo Golden toujours à Douala , en agressant au couteau des passants seront pourchassés par la population, un des bandits sera la victime de la vindicte populaire ,

Sur le champ, des forces de l’ordre venus en intervention vont parvenir à sauver l’autre bandit qui échappera à la furie des populations. Deux coups de feu ont été entendu peu avant sur les lieux de la mort du bandit .

C’est par la suite que les gendarmes et indics vont entrer en scène pour rechercher soit disant, des personnes ayant participé à la justice populaire, ceux-ci accusent donc grand Blaiso.

Plusieurs voisins de Grand Blaiso affirment que parmi les indics qui collaborent avec le commandant de la brigade de Nkololoun il y’a un certain jeune plus connu sous le nom de « commissaire » , ancien bandit dit-on , qui n'a pas hésité à porter des coups avec d'autres collègues sur grand Blaiso au point de lui casser le crâne. Toujours selon nos sources, et c’est encore lui qui amplifie de fausses accusations contre la personne de grand Blaiso

D’après de nombreux témoignages, les éléments de la gendarmerie de Nkololoun ne sont pas à leur première bavure dans ce quartier populaire de la capitale économique du Cameroun. Interrogés par nos soins au sujet de ces manquements, aucun gendarme n'ose répondre à nos questions.

Au moment où nous allions sous presse, Monsieur Mbianda Ngassa Blaise alias Grand Blaiso se trouve toujours en soins intensifs à l'hôpital Laquintinie de Douala.