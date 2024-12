MONDE ENTIER :: Crypto News : Gagnez 1 000 $ par jour en minant de la crypto-monnaie avec CryptoKeying :: WORLD

CryptoKeying, la principale plateforme de minage de cryptomonnaies, annonce le lancement de services innovants de haute qualité conçus pour rendre le minage de cryptomonnaies facile, rapide et hautement rentable pour les adeptes et les investisseurs. En mettant l'accent sur la simplicité, la transparence et l'autonomisation des utilisateurs, CryptoKeying vise à changer le paysage du minage de crypto-monnaie dans le cloud.

Comment miner sur CryptoKeying

Étape 1. Visitez la plateforme CryptoKeying via un navigateur de téléphone mobile ou d'ordinateur et cliquez pour commencer l'inscription.

Étape 2. Obtenez un bonus de 10 $ après avoir créé un compte (0,60 $ de connexion quotidienne).

Étape 3. Sélectionnez un contrat : parcourez les contrats qui correspondent à votre niveau d'investissement et à vos objectifs. Chaque contrat offre des avantages différents parmi lesquels tous les utilisateurs peuvent choisir.

Étape 4. Commencez à gagner de l'argent : Après avoir acheté le contrat, les bénéfices quotidiens seront automatiquement déposés sur le compte utilisateur et vous pourrez immédiatement commencer à accumuler de la richesse.

Par exemple, les contrats à profit élevé :

-(Contrat d'expérience) : montant de l'investissement : 100 $ US, durée du contrat 2 jours, bénéfice total : 100 $ US + 6,6 $ US.

-(WhatsMiner M30S+) : Montant de l'investissement : 500 $ US, durée du contrat de 6 jours, bénéfice total : 500 $ US + 36,6 $ US.

-(Bitcoin Mining Machine S19k Pro) : Montant de l'investissement : 1 000 $ US, durée du contrat 14 jours, bénéfice total : 1 000 $ US + 183,4 $ US.

-(WhatsMiner M60S) : Montant de l'investissement : 3 000 $ US, durée du contrat 22 jours, bénéfice total : 3 000 $ US + 943,8 $ US.

-(WhatsMiner M66S) : Montant de l'investissement : 5 000 $ US, durée du contrat 31 jours, bénéfice total : 5 000 $ US + 2 402,5 $ US.

-(WhatsMiner M63S+) : Montant de l'investissement : 8 000 $ US, durée du contrat 46 jours, bénéfice total : 8 000 $ US + 5 998,4 $ US.

(Différents contrats ont une puissance de calcul différente, des montants et des périodes d'investissement différents, ainsi que des rendements différents. Pour plus de détails, veuillez vous connecter au site officiel de CryptoKeying pour afficher plus de contrats.)

Dossier d'investissement :

Investissez 8 000 $ pour acheter un contrat d'une valeur de 8 000 $ [Shenma M63S+], avec une date d'expiration de 46 jours et un rendement quotidien de 1,63 %.

Le montant de revenu passif qu'un utilisateur peut gagner chaque jour après un achat réussi = 8 000 $ × 1,63 % = 130,4 $

Après 46 jours, votre capital et vos revenus : 8 000 $ + 128,8 $ × 46 jours = 8 000 $ + 5 998,4 $ = 13 998,4 $

Comment gagner plus d'argent

CryptoKeying a un moyen de gagner de l'argent : programme d'affiliation

Invitez des amis à gagner de l'argent grâce à CryptoKeying et vous recevrez une récompense en espèces de 3 % du montant de l'investissement de votre ami. Si vos amis invitent leurs amis à investir à nouveau, vous pouvez également obtenir une récompense en espèces de 1,5 % du montant de leur investissement.

Par exemple : si vous invitez des amis à gagner de l'argent et qu'ils investissent 10 000 $, vous recevrez une récompense en espèces de 300 $ ; si vos amis invitent plus de personnes à gagner de l'argent et qu'ils investissent 10 000 $, vous recevrez également une récompense en espèces de 150 $.

CryptoKeying est une société de cloud mining légale et financièrement réglementée basée à Surbiton, au Royaume-Uni. La société a été fondée en 2018 et dispose d’équipements miniers professionnels de Bitcoin dans plus de 190 pays à travers le monde. CryptoKeying se démarque dans le secteur du minage de crypto-monnaie, en fournissant des services financiers et un moyen de gagner de la crypto-monnaie à plus de 2,8 millions d'utilisateurs dans le monde.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site officiel : https://CryptoKeying.com/

Ou contactez l'e-mail de l'entreprise : info@CryptoKeying.com