AFRIQUE :: 1xBet: fiabilité du bookmaker, options de mise, bonus :: AFRICA

Depuis des années sur le marché, cet opérateur de paris est véritablement devenu l'un des leaders mondiaux de l'industrie des paris. Le FC Barcelone, l'organisation de cybersports NAVI, la Liga espagnole et la Serie A italienne coopèrent avec 1xBet . 1xBet est partenaire de compétitions sportives de haut niveau.

L'offre de paris sportifs est extrêmement large : des milliers d'événements, dont des matchs nationaux et internationaux, sont répartis dans 40 sports auxquels s'ajoutent des événements non sportifs. En effet, bien que le bookmaker propose un large choix au niveau sportif, il ne se limite pas à cela, vous permettant de faire des paris sur des spectacles et des événements politiques.

Tout cela montre que 1xBet restera longtemps parmi les leaders parmi les bookmakers du monde entier. Grâce à une large gamme de paris, un confort et des normes de service élevées, la société fait partie de ces bookmakers qui trouveront de quoi plaire à chaque client, quel que soit le type de paris qui l'intéresse.

1xBet mobile: fonctionnalités de l'espace personnel

Tous les outils de paris et de gestion de compte sont disponibles dans l'espace personnel. Vous pouvez vous inscrire en utilisant l`application 1xBet mobile .

Pour effectuer une connexion 1xBet, vous devez cliquer sur le bouton "Connexion" en haut de la page Web, entrer votre identifiant et votre mot de passe ou sélectionner l'un des 6 réseaux sociaux. Le menu personnel contient de nombreux onglets, tels que :

paramètres du compte;

Programme d'affiliation;

dépôt/retrait;

histoire des paris;

promotions, etc.

Dans les paramètres, vous pouvez activer et désactiver les notifications, les envois publicitaires, vérifier le code promotionnel, sélectionner le type d'accumulation de points de 1xBet. De plus, vous pouvez configurer ici l'affichage des sections de menu et des lignes dans les paris sportifs.

Sur la page des promotions, vous pouvez voir les offres en cours, connaître les détails des conditions et y participer après vous être connecté 1xBet. Vous pouvez également commander un rappel vers le numéro de mobile que vous avez spécifié lors de l'inscription et obtenir toutes les informations auprès de l'opérateur. En utilisant la version mobile 1xBet de l'application, vous avez accès à toutes les fonctions.

La section avec des informations sur les paris a des filtres par calendrier, résultat, cotes, temps, montant. Le joueur peut trier les transactions selon les paris exécutés sur le site, dans le totalisateur, à la billetterie et à la bourse. Avant de retirer de l'argent de 1xBet, vous devez étudier les règles simples de la société de bookmaker. Choisissez un moyen pratique de le déposer à l'avance, car vous ne pouvez retirer de l'argent de 1xBet que de la manière qui était auparavant utilisée pour effectuer un dépôt.