Coopération bilatérale et partenariat Sud-Sud étaient au menu des échanges entre le Maire de la ville de Douala et son homologue de N’Djamena ce mardi 27 juillet 2021.

« il serait préférable d’avoir des relations Sud-Sud en plus de celles Nord - Sud que nous avions déjà avec d’autres pays. C’est cette volonté de coopération qui m’a emmené à envoyer un courrier à mon homologue de la ville de Douala qui a aussitôt répondu favorablement et très promptement » Ces mots d’Ali Haroun le maire de N’Djamena décrivent succinctement les raisons de la rencontre de ce mardi 27 juillet entre lui et le Dr Roger Mbassa Ndinè Maire de la ville Douala.

Il faut dire que pour s’être rencontrés à Kigali à l’occasion du congrès des maires francophones, les deux hommes ont trouvé opportun de se rencontrer tout de suite après afin d’étudier ensemble les possibilités de coopération et de partenariat entre les deux villes sœurs que sont Douala et N’Djamena.

« Il était de bon ton que nous échangions sur la manière dont chacun gère les problèmes de sa ville afin d’apporter chacun une certaine expertise à l’autre » avouera Dr Roger Mbassa Ndinè. Il faut ajouter que cette visite du maire de N’Djamena qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre les deux villes a permis au collaborateurs des deux maires d’échanger leurs expériences respectives dans des domaines précis que sont la gestion des finances publiques, l’assainissement et la mobilisation.

C’est littéralement un pont qui est jeté entre les deux villes afin de profiter des excellentes relations qui existent entre les chefs d’état du Cameroun et du Tchad pour concrétiser les relations entre les deux Maires dans l’objectif de rapprocher non seulement les villes mais aussi les peuples camerounais et Tchadiens.