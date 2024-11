CAMEROUN :: Le prix « CXO of the Year » 2024 Patrick Benon chez la Ministre des PTT. :: CAMEROON

Le Directeur General d’Orange Cameroon a été reçu par la ministre des Postes et Télécommunications le 25 Novembre 2024 à Yaoundé. C’était à l’occasion de présentation de la distinction « CXO of the Year » 2024 décerné par l’Africa Tech Festival.

Organisée chaque année au Cap, en Afrique du Sud depuis 27 ans, cette prestigieuse cérémonie célèbre les réalisations technologiques les plus innovantes et les plus percutantes en matière de transformation numérique à travers l’Afrique. l’Africa Tech Festival récompense chaque année un leader d’exception dans le domaine des nouvelles technologies.



Cette année, Patrick Benon arrive à la tête comme « CXO of the Year » 2024 après une compétition avec des managers chevronnés. En raison de sa longue expérience du management des entreprises de télécommunications. Depuis son arrivée au Cameroun le 1er septembre 2021.

A son actif les 3 dernières années, son engagement à développer l’inclusion numérique avec la reconquête des régions sensibles du Nord-ouest et du Sud-ouest. Un plan d’investissement de 150 milliards de francs CFA sur la période 2023-2027. L’améliorer la connectivité et l’expérience client avec : Une croissance de 18 % au premier semestre 2024 traduite par une augmentation significative du parc des abonnés, atteignant 12,84 millions d’utilisateurs et 51 % des parts de marché en volume

La filialisation d’Orange Money, qui a permis à la filiale de devenir le premier établissement de paiement mobile agréé en Afrique centrale.

Cette reconnaissance met en avant son brillant parcours, mais aussi honore le Cameroun, qui obtient pour la première fois ce prix prestigieux. Cela renforce la position du pays sur la carte mondiale des technologies de l’information et de la communication, et souligne l’importance des dirigeants capables de guider leurs entreprises vers l’innovation et la croissance durable.