CAMEROUN :: Douala en état d'urgence : Insécurité galopante, habitants terrorisés :: CAMEROON

La capitale économique du Cameroun est en proie à une vague de violence sans précédent. Agressions, enlèvements et meurtres se multiplient, semant la terreur parmi les habitants.

L'ombre de la peur plane sur Douala. La capitale économique du Cameroun, autrefois synonyme de dynamisme et d'opportunités, est aujourd'hui asphyxiée par une insécurité galopante. Agressions, enlèvements et meurtres se multiplient à un rythme alarmant, transformant le quotidien des Doualais en un véritable calvaire.

Des quartiers populaires comme Nko-Nko et New-Bell aux zones résidentielles les plus huppées, aucun endroit n'est épargné. Jean Nkan, habitant du quartier PK 13, témoigne : « On ne se sent plus en sécurité chez nous. Chaque sortie est un risque. »

La violence s'intensifie, les modes opératoires des criminels se diversifient et gagnent en audace. Un récent meurtre commis en plein jour devant un domicile a choqué l'opinion publique et mis en lumière l'ampleur du phénomène.

Face à cette situation critique, les autorités ont renforcé les dispositifs de sécurité. Cependant, les habitants restent sceptiques et appellent à des mesures plus radicales. « Nous avons besoin de solutions concrètes et durables », clame Marie-Thérèse, commerçante à Bonabéri.

L'insécurité à Douala a des répercussions importantes sur l'économie locale et le tissu social. Les activités commerciales ralentissent, le tourisme est en berne et le climat d'investissement se détériore.