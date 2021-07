La start-up Tootre, pédagogique et numérique ouvre le capital de sa filiale Camerounaise :: CAMEROON

Testée et approuvée par plusieurs milliers d’utilisateurs, la start-up Tootree crée un univers dans lequel. L’élève ou étudiant a la possibilité de reparcourir en différé les cours qu’il aurait manqué, il peut signaler ses lacunes ou difficultés, solliciter de l’aide de ses camarades suivre l’actualité sur le campus en temps réel. Mais surtout bénéficie des techniques d’apprentissage, coaching pédagogique, accompagnement psychologique et cognitif, enrichit de compétence Numérique. A travers les programmes conçus spécialement pour eux.

L’enseignant a un suivi diligent et méticuleux de ses formations par les élèves, il a la possibilité d’effectuer des sondages précis afin de savoir si les cours ont été bien assimilés, il peut enfin effectuer un suivi individualisé grâce aux formations fournies par les étudiants dans leurs propres comptes ; évaluer et partager du contenu interactif, tout en bénéficiant d’une formation à l’outil de dématérialisation des cours (word, excel,powerpoint…) et informatique.

Le parent d’élève ou d’étudiant a accès aux données relatives à la vie éducative de son enfant, afin de pouvoir lui apporter son aide le plus tôt possible. Il peut d’ailleurs recevoir instantanément les bulletins de notes de son enfant; le carnet de correspondance personnalisé, et bénéficie d’un conseil, et orientation sur l’accompagnement de l’enfant.

Les établissements scolaires ont une meilleure visibilité sur la performance de leurs formations. Les métriques sur les aptitudes et difficultés desapprenants, ils peuvent adapter leurs programmes pédagogique et modèle d’enseignement en faisant la comparaison entre des classes similaires ayant des enseignants différents. En ce qui concerne la gestion d’école (Administrative et financière) nous proposons des solutions sur mesure adapté aux infrastructures et rythme de la transformation digital de l’école.

Enfin, le gouvernement dispose d’un outil permettant d’avoir des données réelles sur l’évolution du système éducatif, afin d’y effectuer des améliorations. Également, la possibilité de faire bénéficier d’une éducation appropriée les couches sociales les plus défavorisées et parfois éloignées des villes, qui n’ont pas toujours accès aux meilleurs enseignants.

Aujourd’hui, Tootree est une solution performante qui n’arrive plus à satisfaire sa demande. Après avoir obtenu l’accord des autorités éducatives de la région de l’Extrême-Nord pour y implémenter l’application à grande échelle sur plus de 75.000 élèves et étudiants, la start-up a été approchée par l’opérateur téléphonique Orange Cameroun qui a signé avec elle une convention de partenariat pour la création d’une offre conjointe et facile d’accès.

Face à l’augmentation de la demande des utilisateurs (parents, enfants, écoles, enseignants) qui sollicitent nos différents programmes pédagogiques et dans le cadre de ce partenariat avec Orange Cameroun, une base de données clients de plus de 9 000 000 d’utilisateurs s’apprête à adopter nos services. D’où la levée de fonds, sachant qu’y prendre part vous permet de contribuer efficacement à l’amélioration de la performance de notre système éducatif, à destination de toutes les couches sociales présentes dans notre pays le Cameroun

Pour Madame N’CHO Fondatrice du Groupe Scolaire Madeleine-Daniélou « Tootree nous permet de développer l’esprit digital de nos élèves. L’utilisation a été très facile, cet outil numérique a été pensé pour que l’élève puisse interagir continuellement avec ses professeurs. Le Groupe scolaire madeleine-Daniélou est pleinement satisfait de cette technologie nouvelle qui nous amène vers une vision de l’éducation 4.0. »

Après 6 années intenses de travail en back-office, la start-up Tootree une équipe d’une quinzaine de jeunes dont 70% portés sur le développement informatique, annonce son premier tour de table de 140.000.000 (CENT QUARANTE MILLIONS) FCFA (213 750 Voir le site internet www.tootreecorp.com