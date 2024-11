CAMEROUN :: Pratique de corruption pour l'entrée à l'ENAM: La COMICODI exige une enquête :: CAMEROON

Le Médiateur Universel, Président de la Commission vient d'interpeller Monsieur le Délégué Général à la Sureté Nationale au sujet des révélations sur les pratiques de corruption pour les admissions aux concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM)



DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE ENQUETE Sur les AVEUX PUBLIQUES de sieur Hervé MFOULA, responsables de la communication de l’établissement, au cours d’une émission le jeudi 14 novembre 2024, sur les antennes de la Radio DUNAMIS FM, 10hs – 12hs

Monsieur le Délégué Général,

J’ai l’honneur de vous manifester mon profond respect, et de vous renouveler mes encouragements citoyens,

Saisissant cette occasion, je me fais un devoir impérieux de solliciter, dans l’urgence, votre prestigieuse autorité, pour l’ouverture d’une enquête, sur un fait qui trouble profondément l’opinion publique, et porte gravement atteinte à la crédibilité de notre administration publique, en même temps qu’il met en cause, la confiance dans l’ensemble de notre système de formation académique et professionnelle.

En effet, un débat s’est instauré dans l’opinion, depuis l’apparition sur les réseaux sociaux d’une information selon laquelle, un litige est né entre un homme d’affaires bien connu et le directeur général de l’ENAM, à propos d’une transaction non aboutie portant sur l’admission de cinq candidats contre une compensation de cent cinquante millions de Francs CFA. J’ai personnellement contribué à ce débat, en alertant promptement le Premier Ministre, et dans un deuxième temps en destinant une demande de clarification publique au haut commis de l’Etat en qui le président de la république a fait confiance pour conduire le destin de l’établissement.

C’est dans le contexte de ce débat, que Monsieur Châtelain EWOLO, Directeur de la Radio DUNAMIS FM, (699 145 522), a conduit une émission opportune avec la participation des auditeurs. Réagissant pour ce qui le concerne, Monsieur Hervé MFOULA, responsable de la communication de l’ENAM, est intervenu pour confirmer les faits en ces termes : Le Pr. SHANDA TONME se trompe, il s’agit plutôt de quatre-vingt-dix millions pour trois candidats. L’essentiel, sur l’existence d’un crime, d’une intention criminelle, ou d’un projet, est donc établi.

Nous sommes ici en présence d’un acte très, très, très grave. La corruption est condamnée et punie par nos lois, et nous ne saurions assister à une telle confirmation de dépravation des valeurs, d’atteinte aux mœurs et d’affront à l’Etat de droit, sans réagir. L’ouverture d’une enquête avec l’audition conséquente de tous les acteurs de la chaîne de ce crime, relève de l’urgence absolue. L’opinion ne comprendrait pas, et nos partenaires ne nous pardonneraient pas, votre silence.

Dans l’attente, je vous prie d’accepter, Monsieur le Délégué général, l’assurance de ma haute considération./.