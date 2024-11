CAMEROUN :: Shanda Tonme condamne l’assassinat du Sous Préfet d'Idabato, Ewane Roland :: CAMEROON

Dans une émouvante lettre parvenue ce jour à la rédaction de Camer.be, le président national du Mouvement Populaire Pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR ) s'inquiète et appelle au respect, à la préservation et à la considération de la vie humaine, de la dignité humaine et de l’amour du prochain.

Ci dessous, l'intégralité de sa lettre

"CONDAMNATION TRES FERME ET SOLENNELLE DE L’ASSASSINAT DU SOUS PREFET D'IDABATO, DEPARTEMENT DU NDIAN DANS LE SUD-OUEST

Le MPDR a pris connaissance depuis le lundi 18 novembre 2024, des images particulièrement effroyables et bouleversantes, présentant les restes du Préfet du département du Ndian, récemment enlevé par des bandes terroristes, qui circulent sur les réseaux sociaux. En somme, le haut commis de l’Etat a été sauvagement torturé jusqu’à la mort, avec pour seul crime, d’être un serviteur loyal de la nation et de la République du Cameroun.

Le MPDR qui prône, comme l’atteste sa profession de foi, un Cameroun apaisé basé sur la tolérance, la solidarité et l’apaisement, condamne avec la plus grande fermeté, cet acte d’une cruauté inqualifiable qui au fond, ne sert aucune cause juste, aucune question honnête ni aucun groupe quelles que soient les intérêts, les demandes, les revendications et les ambitions.

Le MPDR en appelle, dans toutes les circonstances, au respect, à la préservation et à la considération de la vie humaine, de la dignité humaine et de l’amour du prochain.

Le MPDR réaffirme son profond attachement à l’Etat de droit, à une république apaisée ainsi qu’à un discours limpide, cohérent et surtout conséquent de la part de tous les acteurs politiques et leaders d’opinion.

Le MPDR invite urgemment le Gouvernement, à faire jouer tous les leviers de la protection et de la sécurité, pour les commis de l’Etat dans l’exercice de leurs fonctions et l’accomplissement de leurs nobles missions.

Le MPDR en appelle au Gouvernement, à tout mettre en œuvre pour traquer, identifier, arrêter et passer en jugement, les auteurs directs ou indirects, les auteurs passifs et intellectuels, ici et ailleurs, de ces actes de terrorisme sanglants et criminels. IL y a lieu, spécialement, de mettre en garde tous ceux qui surfent sur des compositions et des compromissions avec des bandes terroristes, pour assouvir des ambitions de pouvoir.

Le MPDR présente à la famille du Préfet, à l’ensemble de son corps de métier, à la nation entière, ses condoléances bien trop tristes et douloureuses. Le Mouvement réitère sa foi au dialogue et à la tolérance comme seuls instruments, mécanismes et atouts concrets, pacifiques et polyvalents, pour retrouver le chemin de la paix ainsi qu’une véritable réconciliation nationale.

Le MPDR rejette en conséquence, et sans réserve aucune, la violence sous toutes ses formes, comme voies et moyens, outils, instruments et thèmes de conquête ou d’expression politique./.

Yaoundé, le 19 Novembre 2024

Le Président, Médiateur universel

SHANDA TONME"