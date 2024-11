CAMEROUN :: Agritech Innovation Challenge : GAJO LIVESTOCK décroche la distinction :: CAMEROON

Sous l'égide de PATNUC, MINPOSTEL, MINADER, MINEPIA et du partenariat de la Banque Mondiale, GAJO LIVESTOCK s'est distinguée de manière éclatante lors du concours/challenge du 15 novembre. Parmi une dizaine de startups sélectionnées, GAJO LIVESTOCK a remporté ce concours qui valorise entrepreneuriat jeune, l'émulation et l'excellence au travail, tout en encourageant la digitalisation dans le secteur stratégique de l'agro-pastoral.

Cette performance vient ainsi récompenser les efforts de GAJO LIVESTOCK pour promouvoir la sécurité alimentaire, protéger la nature et préserver la santé animale via sa plateforme digitale. Elle connecte éleveurs, vétérinaires, vendeurs certifiés et propriétaires d'animaux grâce à l'IA Farm Genius 2.0.

Cette innovation majeure, selon les spécialistes, mérite d'être pérennisée et appréciée à sa juste valeur. La performance de GAJO LIVESTOCK a été saluée à juste titre.