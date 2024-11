CAMEROUN :: Alerte de Shanda Tonme sur le pillage des comptes par certaines banques :: CAMEROON

Le Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), vient d'interpeller le Ministre des finances sur certaines pratiques peu orthodoxes entretenues par cetaines banques camerounaises sur les comptes bancaires de plusieurs clients.

"Monsieur le Ministre des Finances

ALERTE SUR LA PROPENSION EN AGGRAVATION, DES BANQUES A VOLER SUR LES COMPTES DES CLIENTS PAR DES DEBITS FRAUDULEUX.URGENCE DE MESURES DISCIPLINAIRES CONSEQUENTES

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous exprimer très fortement mes encouragements.

Je souhaite également, saisir cette occasion, pour alerter votre autorité, sur la pratique qui tend vers une véritable pandémie, du vol effectué sur les comptes des clients, par les banques.

En effet j’ai reçu de nombreuses plaintes d’usagers, dont les comptes sont siphonnés impunément et frauduleusement par les banques dont ils sont clients. IL est maintenant établi, au regard des enquêtes que nous avons menées et dont certaines sont toujours en cours, que ces vols sont opérés par des hauts cadres des dites banques, et même qu’il s’agit dans la plupart de cas, de réseaux puissants et entretenus depuis des décennies.

Par ailleurs, au cours des enquêtes, nous avons pu faire le constat de ce que les banques incriminées, refusent d’indemniser leurs clients pour les préjudices, et s’efforcent plutôt de tout faire pour protéger les criminels, en cherchant au besoin à corrompre les enquêteurs.

Aussi, je vous demande, avec le respect protocolaire et citoyen usuel, d’édicter des mesures conséquentes, sans délai, pour remédier à cette situation, et au besoin, ne pas hésiter à recommander à la COBAC le retrait ou la suspension pure et simple des agréments. Je reste disponible pour vous transmettre les dossiers et les identifiants des banques filous.

Dans l’attente, croyez, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération./."