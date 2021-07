Convocation du Dr FRIDOLIN NKE: La mise en garde du CCD aux autorités camerounaises :: CAMEROON

Suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'un audio révélant un échange houleux entre M. Bamkoui Emile Joël, colonel de l'armée camerounaise, chef de Division de la Sécurité Militaire et le Docteur Fridolin NKE, enseignant à l'université de Yaoundé 1, ledit colonel aurait d’ores et déjà mis ses menaces et intimidations à exécution à travers une convocation méprisante et hautaine dans laquelle le Docteur Fridolin NKE est sommé de se présenter dans ses services le 21 juillet 2021.

Le CCD (Conseil des Camerounais de la Diaspora) s'insurge fermement contre cette énième tentative grossière d’abus de pouvoir. Le CCD saisit une fois de plus cette opportunité pour attirer l’attention de l'opinion internationale et les organisations de défense des droits de l'homme sur le non-respect criard des libertés fondamentales au Cameroun.

Ceci étant, le CCD tient à dire à l'opinion nationale et internationale qu’en cas d’une voie de fait exercée sur le Docteur Fridolin NKE ou d’une éventuelle détention de cet intellectuel et libre penseur ce 21 juillet 2021 ou plus tard, la Diaspora Combattante et Révolutionnaire se sentira investie de représailles. Il devra s’ensuivre une fermeture jusqu'à nouvel ordre de l'ambassade du Cameroun à Paris, assortie d’une interdiction à ce tortionnaire professionnel, M. Bamkoui Emile Joël, agissant pour le compte de l’Etat liberticide du Cameroun, d’effectuer tout voyage au sein de l'U.E et aux USA, sous peine de troubles graves à l'ordre public.

Cette mise en garde servira et vaudra ce que de droit.

Afin que nul ne l'ignore et pour le triomphe de la patrie !

Fait à Paris, le 19 juillet 2021

Pour Le CCD et la Diaspora Combattante et Révolutionnaire

Le Général-Président Robert WANTO

Ampliation :

Quai d'Orsay

Ministère de l'Intérieur - Pl. Beauvau

Ministère de la justice - Pl. Vendôme

Le Doyen des Juges près le TGI de Paris

Office des Nations Unies à Genève

UA, UE

La presse