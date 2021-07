CAMEROUN :: Nécrologie : Le pasteur Tsala Essomba range sa Bible :: CAMEROON

Le monde religieux camerounais amputé d'une de ses plus célèbres figures.

Le pasteur Martin Tsala Essomba est mort ce dimanche, 18 juillet 2021. Foudroyé par une Attaque vasculaire cardiaque ( AVC) qui ne lui a pas laisser la possibilité de se défendre, celui que les fidèles appelaient affectueusement "Prophète", a perdu le dernier combat de son existence à la clinique le Jourdain à Yaoundé la capitale politique du Cameroun. Des sources médicales parlent d' "un AVC fulgurant ". C'est à quatre heures du matin de ce dimanche, que le pasteur Martin Tsala Essomba s'est effacé de ce monde à jamais.

Promoteur du ministère religieux " Va et Raconte ", et de la radio urbaine Fréquence Vie, le pasteur Martin Tsala Essomba était surtout très connu, médiatique de certaines pratiques que d'aucuns jugeaient mercantilistes et trop peu correctes par rapport à la Bonne nouvelle de l'Évangile. Il lui était notamment reproché de spolier les fidèles par la vente d'une eau dite bénite, et dont il leur vendait 1,5 litre à 4 000, voir 5000 francs CFA. Cette eau qu'il disait avoir sanctifiée et bénie, devait alors épargner son acquéreur de toute attaque démoniaque ou mauvais sort.

Martin Tsala Essomba était aussi accusé d'escroquerie et de mise en scène par de nombreux fidèles. La chronique raconte que le pasteur se serait alors associé la popularité et l'aura de la chanteuse de bikutsi K-Tino, afin que cette dernière lui attirât beaucoup de fidèles au sein de son ministère. Un deal qui se serait alors soldé par des éclats de voix, pour une facture de plusieurs millions francs CFA non réglée entièrement par le promoteur du ministère Va et Raconte.

La dépouille mortelle du pasteur Martin Tsala Essomba a été gardée au funérarium de l'hôpital gyneco-obstetrique et pédiatrique de Ngousso à Yaoundé. Le programme des obsèques reste attendu.

La rédaction de Camer.be adresse ses sincères condoléances à la famille si durement éprouvée, aux fidèles, amis et connaissances.

Adieu Prophète !