CAMEROUN :: Assurance : Saham Assurance change de nom et devient Sanlam Assurance :: CAMEROON

Le 11 octobre 2018, le Marocain SAHAM ASSURANCE était formellement absorbé par le géant Sud-africain SANLAM ASSURANCE. Le pachyderme sud-africain créé en 1918, a de ce fait, remplacé SAHAM ASSURANCE en Afrique, et naturellement au Cameroun. C'est le 1er juin 2021, que, l'annonce officielle du changement de nom SAHAM ASSURANCE en SANLAM ASSURANCE, a été officialisé à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, au très chic hôtel Hilton.

Au lutrin, les deux Directeurs Généraux des deux filiales Cameroun de SANLAM, se sont succédé : THÉOPHILE GÉRARD MOULONG,

Directeur Général de SANLAM VIE, et CÉDRIC VIALLET le Directeur Général de SANLAM NON-VIE. Le top management a procédé à la présentation de la nouvelle identité visuelle, juridique, opérationnelle et commerciale de SANLAM CAMEROUN. Le géant sud-africain est leader des services financiers, et premier groupe d'assurance sur le continent africain.

Des chiffres qui confirment la crédibilité et le leadership

SANLAM ASSURANCE revendique un chiffre de 19 milliards USD en nouvelles affaires ; une capitalisation boursière de 9 milliards USD, avec un résultat avant impôt de 930 millions USD

Domaines d'expertise

SANLAM ASSURANCE déploie sa très haute et pointue expertise dans l'Assurance Vie et l'Assurance Non-Vie ; l'ingénierie financière, la retraite, la gestion du patrimoine et les investissements.

La cérémonie de rebranding à Yaoundé a donc été une opportunité pour le groupe leader au niveau du continent, de faire connaître sa dynamique de créativité et d'inventivité. Spécifiquement, il a été question par le changement de nom, de faire connaître les valeurs auxquelles le groupe sud-africain est attaché : fierté, bienveillance, persévérance, avec en prime, un nouveau challenge : le leadership.

SANLAM ASSURANCE developpe des solutions financières au profit des clients particuliers et des institutionnels dans tous les segments du marché, par le truchement de ses pôles d'activités.

SANLAM ASSURANCE ou l'employeur décent

Avec 147 469 personnels à travers le monde, le génie sans cesse créateur et innovant de SANLAM ASSURANCE, sa vision stratégique, font du client sa priorité. Toute chose qui au fil des années, a fait de lui l'acteur de référence des services financiers aussi bien en Afrique qu'en Asie. SANLAM ASSURANCE est côté aux prestigieuses bourses de Johannesburg et de Namibie.

SANLAM ASSURANCE est le seul groupe d'assurance assure et assume.