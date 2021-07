CAMEROUN :: Heineken offre une autre expérience aux amoureux du foot :: CAMEROON

À l’occasion de la finale de l’Euro la célèbre marque de bière a organisé à sa façon une finale digne de ce nom à Douala

Le football est la chose qui réunit le mieux les camerounais et Heineken l’a compris.

C’est pourquoi à chaque fois que l’occasion se présente, la marque ne la manque pas pour le faire savoir.

Après la finale de la ligue des champions tout récemment, c’était au tour de la finale de la coupe d’Europe des Nations de bénéficier du tapis rouge a elle dressée par la marque Heineken. Comme cela est désormais de tradition, « le stade homologué » pour cette finale était le black and White Lounge de Douala et pour cette occasion il a fait le plein d’œuf. Entre les invités de Heineken et les fans de football.

Ces derniers ont vibré tout au long de la rencontre qui opposait l’Angleterre à l’Italie jusqu’au bout des tirs au but.

Il faut noter qu’à chaque fois qu’une finale est organisée ainsi par Heineken, la marque ne manque pas de récompenser ses consommateurs à travers des jeux et autres attractions.

Pour cette fois encore plusieurs fans de foot sont rentrés avec des lots Heineken pour avoir donné le bon pronostic sur le vainqueur (l’Italie).

C’est donc dans une ambiance bonne enfant que supporters de l’Angleterre et les supporters de l’Italie se sont séparés sans accroche mais plutôt dans le fair-play en attendant une autre expérience qui leur sera offerte par Heineken.