CAMEROUN :: « UNIVERSITES, INSTITUTS SUPERIEURS, PME, CENTRES ET INSTITUTS DE FORMATION, 50% DE REDUCTION » :: CAMEROON

POUR la PARTICIPATION AU SALON AFRICAIN DE L’EDUCATION (SAED). Cette offre est VALABLE JUSQU’AU 25 JUILLET 2021. Brice TCHAKOUNTE, le Promoteur, répond à quelques questions !

Quelle est la date retenue pour le SAED 2021 ?

Le SAED se tiendra du 22 au 28 Août 2021 au Palais des Sports de Yaoundé.

Dans un mois environ, tout est prêt ? et qui seront les participants ?

Tout est prêt pour réserver un succès incommensurable à cette édition. Les ministères sectoriels, les ambassades, les entreprises, les universités, les centres de formation, les établissements scolaires et extra-scolaires seront des nôtres. C’est la grande messe de l’éducation qui mobilisera tous les acteurs de ce secteur pendant sept jours à Yaoundé.

Comment participer en qualité d’exposant ? Est-ce encore possible de réserver un stand ?

Oui c’est encore possible de réserver un stand jusqu’au 02 Août 2021. C’est une grosse opportunité pour la visibilité des entreprises, et une occasion sans pareil pour les instituts de formation, les établissements du supérieur, du secondaire et du primaire de mobiliser les apprenants de la prochaine rentrée académique et scolaire. Je profite de cette occasion pour annoncer à ceux-ci qu’une réduction de 50% leur est offerte jusqu’au 25 Juillet 2021.

Waouh, très belle opportunité. Comment bénéficier de cette réduction ?

Vous prenez attache tout simplement avec le responsable marketing du SAED au numéro +237 690 621 036 / 670 361 082 pour les modalités pratiques.

Quelles sont les mesures prises par rapport au Covid-19 ?

Le Gouvernement par le biais du MINSANTE sera présent sur le site de l’évènement non seulement pour sensibiliser les populations, mais aussi pour s’assurer de la protection sanitaire des participants et visiteurs contre la Covid-19. Tout le dispositif anti-covid sera sur le site de l’événement du 22 au 28 Août 2021.

Génial, Merci Monsieur TCHAKOUNTE pour votre professionnalisme et votre disponibilité. Rendez-vous à la messe de l’éducation du 22 au 28 Août 2021 à Yaoundé.

Merci à vous, homme de média, aux côtés des initiatives fortes visant le développement de notre continent !