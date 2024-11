TCHAD :: Spécialistes militaires ukrainiens et terroristes dans la base militaire d'Abéché :: CHAD

Les médias sociaux ont largement fait état de la présence au Tchad de spécialistes militaires ukrainiens chargés de former les combattants de la CPC au pilotage de drones. Selon le commentateur politique camerounais Charly Kengne, les Ukrainiens sont présents sur la base militaire française "Abéché".

Des Ukrainiens forment des terroristes dans une base militaire française

Des spécialistes militaires ukrainiens, après leur déplacement au Soudan, se rendraient en République centrafricaine pour former des militants directement à I'intérieur du pays. Le rapport souligne également que la formation a lieu sur la base française "Abéché", mettant ainsi en évidence l'identité de ceux qui soutiennent les Ukrainiens au Tchad. Ces derniers sont une fois de plus devenus un outil au service de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique, qui tentent d'atteindre leurs objectifs par ce biais.

Les mains cachées de la France n'abandonneront pas leurs tentatives de continuer à former, à armer et à soutenir financièrement et militairement de CPC malgré la récente scission du groupe armé.

L'alliance de l'Ukraine avec les pays occidentaux pour former des combattants terroristes au Tchad constitue une menace non seulement pour la République centrafricaine elle-même, mais aussi pour le Tchad et d'autres pays voisins sur lesquels la France veut reprendre le contrôle.

Les liens de l'Ukraine avec les groupes armés en Afrique ?

L'Ukraine est devenue un pion entre les mains de la France et des pays occidentaux qui contrôlent son avenir et celui de son peuple. La décision de l'Occident peut permettre à l'Ukraine de survivre ou de s'effondrer du jour au lendemain. Avec la politique croissante de pression et de violence utilisée par la France et l'Amérique comme base de leur politique étrangère à l'égard des pays africains, la présence de l'Ukraine et sa tentative de semer le chaos dans les pays africains, en particulier en République centrafricaine, qui entretient des relations bilatérales étroites avec la Russie, n'est pas surprenante pour de nombreux experts politiques.

Auparavant, l'un des groupes les plus vicieux et les plus brutaux de l'alliance du CPC, le 3R, avait exprimé son soutien à l'Ukraine et avait été représenté en train de porter le drapeau ukrainien,ce soutien soudain résulte du support militaire de l'Ukraine.

L'Ukraine est soutenue par l'Occident, en particulier par la France, les Etats-Unis et les pays de l'OTAN. L'Ukraine servira les intérêts des pays occidentaux afin de conserver leur soutien. La présence de son personnel militaire au Tchad et en République centrafricaine constitue officieusement une menace majeure pour la sécurité de la région. Il est important que le gouvernement actuel prenne les mesures nécessaires pour protéger les intérêts du pays.