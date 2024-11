CAMEROUN :: Tradition et modernité : Comment se developer sur la base des traditions ? :: CAMEROON

C'est l'objet de la double cérémonie de dédicace et conférence, qui s'est tenue à Yaoundé le 30 octobre 2024.

Le 30 octobre 2024, s'est tenue à Yaoundé, une double cérémonie dédiée à la dédicace du livre « Pée: regard épistémologique sur une tradition millénaire», et une conférence sur le thème : La tradition face aux défis de la modernité. La rencontre a réuni un ensemble d’experts et d'acteurs de la culture Mpoo.

Pour ce qui est de la dédicace, elle portait sur l'ouvrage d'Ekaro Badugi constitué de 133 pages et neuf chapitres. Celui-ci explore les fondements de la tradition Mpoo et son influence sur la réalité contemporaine. A travers une note de lecture critique, le Professeur Aimé Désiré Gouem a invité les participants à réfléchir sur les enjeux de la transmission des traditions dans un monde en constante évolution. Ainsi, ouvrait-il un débat sur la nécessité d'analyser les traditions non seulement comme des héritages à préserver, mais aussi comme des éléments dynamiques capables de s'adapter aux réalités modernes.

Ekaro Badugi, initié en 2022 après 11 ans de voyage initiatique, incarne la double tradition familiale des gardiens de la culture. Sa quête spirituelle et intellectuelle l'a amené à explorer d'autres traditions, enrichissant ainsi sa compréhension des sagesses universelles. Par un sentiment de responsabilité envers son héritage, il partage désormais ses connaissances, confrontant ces savoirs aux défis et aux opportunités actuelles.

En outre, la conférence sur le thème « La tradition face aux défis de la modernité» a rassemblé de nombreux experts, dont Mpepée Mbep,- auteur et conservateur de la Manon de la culture Mpoo-, qui a partagé ses réflexions sur l'origine des Bakoko et leur parcours initiatique. Mbombok Nolla Ndje,- auteur et initié Bati-, a discuté du rôle de la tradition dans le développement d'un peuple; le professeur Titi Nwel, anthropologue, et Sa Majesté Etomene, ont également contribué aux échanges en mettant en lumière les défis contemporains auxquels font face les traditions africaines dans un monde globalisé.

Les discussions ont été riches et variées, illustrant comment les traditions peuvent servir de leviers pour le développement social et culturel tout en s'adaptant aux exigences de la modernité. Le panel a donné droit, à une meilleure compréhension des enjeux liés à la préservation et à l’évolution des traditions dans un monde globalisé.