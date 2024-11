Les dames de AGL et Socopao Cameroun mobilisées contre le cancer du sein :: CAMEROON

Tout avait commencé le 24 octobre 2024 à la cantine de la Direction Générale à Douala où les dames d’AGL et Socopao avaient massivement participées à la conférence débat sur la lutte contre le cancer du sein.

Placée sous le thème « Cancer du sein : facteurs de risque, prévention et diagnostic », la conférence organisée dans le cadre de la semaine de sensibilisation contre le cancer du sein était animée par le Dr. Gertrude Moukouri Ngouchet, Chef du département de Gynécologie/obstétrique à l’Hôpital Laquintinie de Douala. Le Dr. Gertrude Moukouri a évoqué les moyens de prévention : l’alimentation pauvre en graisse, l’activité physique, l’allaitement maternel, le test génétique pour les familles à risque, l’autopalpation des seins et l’examen par le gynécologue. « Le cancer du sein est le premier cancer en termes de fréquence et de mortalité au Cameroun. Chaque femme ici présente doit constituer un soldat de plus dans la lutte contre ce fléau », a insisté le Dr Gertrude Moukouri Ngouchet.

Durant cette rencontre de sensibilisation, l’on a également eu droit, aux témoignages des collègues qui ont été victimes de cancer et guéris. Ils en ont profité pour remercier le top management d’AGL ainsi que les collègues pour leur soutien durant cette période éprouvante. Dans l’après-midi du jeudi 25 octobre, les dames se sont relaxées autour d’une séance de yoga.

L’égalité hommes-femmes fait partie des enjeux prioritaires de Africa Global Logistics. Elle a été intégrée depuis plusieurs années dans sa politique RH et dans une charte dédiée à la diversité. Au quotidien, l’entreprise s’attache à promouvoir les femmes à toutes les échelles de son organisation et tend à augmenter leur part en leur confiant autant que possible des emplois traditionnellement occupés par des hommes. Aujourd’hui, elles représentent plus de 30 % de ses effectifs.

REACTION DES PARTICIPANTS

Thibault Lamé, Directeur Général AGL Cameroun « AGL est engagé à accompagner les femmes dans leur évolution personnelle »

Le cancer du sein est une maladie qui fait beaucoup de ravage dans le monde. Comme il est tradition, nous accompagnons nos collaboratrices dans les différentes activités notamment les campagnes de sensibilisation et de dépistage contre le cancer du sein. Notre Groupe s’est également engagé à suivre et accompagner les femmes dans leur évolution personnelle et leur carrière, de même qu’à renforcer leur position au sein de nos différentes entités.

Dr Gertrude Moukouri chef de département gényco obstétrique à l’hôpital Laquintinie de Douala : « Je sais que chaque femme d’AGL sera un soldat de plus dans la lutte contre le cancer »

‘‘Je suis très honorée d’être parmi les femmes de Africa Global Logistics pour cette période d’octobre dédiée à la lutte contre les cancers gynécologiques. Je suis contente de la forte mobilisation au dépistage et à la sensibilisation, et je sais que chaque femme ici présente, constituera un soldat de plus dans la lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus’’

Héloise Mahop, Adjoint au Chef de Département hinterland à la DISL :« Oui on peut guérir du cancer sein »

‘‘J’ai fait part de mon témoignage aujourd’hui, et c’était un moyen pour moi de sensibiliser mes collègues femmes face au cancer du sein. Pour moi, le slogan contre le cancer du sein c’est << on s’intéresse, on s’informe, et on s’implique>>. Parce que oui on peut guérir du cancer sein, oui c’est une maladie grave, mais on peut s’en sortir. Merci à mes collègues qui ont assisté, merci pour leur attention, et merci au top management d’AGL’’

Nadia Youmbi, Chef Département Pricing & Business Development à la Direction Commerciale et Projets :« Avoir le courage de pouvoir aller se faire dépister »

‘‘ Ce que je retiendrais de cette journée c’est la brillante présentation du Dr Moukouri, qui a permis aux femmes de plus s’impliquer, de plus prendre conscience, de ce cancer et avoir le courage de pouvoir aller se faire dépister. Alors on s’intéresse, on s’informe, et on s’implique.’’

Sandria Oben comptable au département Fournisseurs :“How breast cancer can be small but spread through your entire body with no time”

‘‘I must say it’s the first time for me to attend a breast cancer awareness seminar like I did today, and actually I learned a lot from the seminar, how breast cancer can be small but spread through your entire body with no time. It’s a seminar that is a must attend for every female as its helps to create awareness about the cancer and I must say thank you to AGL for this opportunity again’’