Crise foncière au Cameroun : Les décisions contradictoires du MINDCAF sèment la confusion :: CAMEROON

Une série de décisions contradictoires au ministère des Domaines du Cameroun soulève des inquiétudes croissantes dans le secteur foncier, particulièrement dans l'affaire opposant les groupements BOMONO BA BENGUE et BA JEDU à la collectivité de MAKA.

Au cœur de cette controverse, le ministre Henri EYEBE AYISSI a pris plusieurs décisions difficilement conciliables. Le 15 mars 2022, un arrêté ministériel acte la rétrocession de 207 hectares au profit des collectivités BOMONO BA MBENGUE, MAKA et consorts. Cette décision, confirmée le 25 octobre 2024, est subitement annulée par le même ministre six jours plus tard.

Cette valse-hésitation dans la gestion des contentieux fonciers suscite de vives préoccupations chez les observateurs du secteur. Les experts en gouvernance territoriale soulignent les risques potentiels de ces revirements administratifs sur la stabilité sociale des communautés concernées.

Cette situation met en lumière les défis structurels auxquels fait face l'administration foncière camerounaise. Les incohérences décisionnelles observées appellent à une réforme profonde du système de gestion des terres, crucial pour la paix sociale et le développement économique du pays.

Face à ces dysfonctionnements, plusieurs voix s'élèvent pour réclamer une refonte complète des procédures administratives au sein du ministère, afin de garantir une gestion plus transparente et cohérente du patrimoine foncier national.