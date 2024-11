CAMEROUN :: Recompense :Sylvestre Magloire Tamo honoré :: CAMEROON

L'homme de droit à reçu le prix d'excellence africaine du leadership en entrepreneuriat et développement communautaire 2024.

Le prix lui a été remis ce 1er novembre 2024 dans les locaux de Wisdom International, cette entreprise dont il est le PDG et qui lui permet de se démarquer chaque jour un peu plus. Sylvestre Magloire Tamo a donc reçu ce prix pour la seconde fois après celui reçu il y’a 4 ans.

Initié par le Collectif des Journalistes d’Investigation du Cameroun, ce prix prestigieux met à l’honneur les acteurs du changement qui œuvrent pour un avenir meilleur.

Cette année, 13 promoteurs immobiliers ont été sélectionnés, mais c’est Sylvestre Tamo qui a su briller par ses performances exceptionnelles, obtenant la note impressionnante de 17 sur 20. Selon le secrétaire général du syndicat des journalistes d'investigation, tout était réuni pour sa victoire et allait en sa faveur : « les témoignages que nous avons recueillis parlent d'eux-mêmes. Partout où nous sommes allés, Sylvestre a laissé une empreinte positive, ce qui a conduit à sa victoire méritée. » a-t-il confié aux hommes et femmes de médias présents ce jour.

Le lauréat n’a pas caché son émotion lors de la remise du prix, affirmant que cette reconnaissance est le reflet de son engagement profond : « Mon rêve est de permettre à chaque citoyen d'avoir un espace où il se sent en sécurité. En cinq années d’activité, nous n'avons enregistré aucun incident. Cela démontre que notre vision est en phase avec les attentes de notre communauté. »



Plus qu’un simple entrepreneur, Monsieur Tamo incarne une nouvelle génération de leaders africains déterminés à transformer leur continent. En plaçant l'accessibilité au logement au cœur de son entreprise, il prouve que le succès économique peut également rimer avec responsabilité sociale et les différents témoignages des clients sur place ou de la diaspora confirment cela.

À travers ce prix, le Collectif des Journalistes d’Investigation du Cameroun souligne non seulement les réalisations de Tamo, mais aussi l'importance d'une approche humaine et durable dans l'immobilier.