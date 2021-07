MONDE ENTIER :: Allô Docteur: L’érection douloureuse quelles sont les causes possibles ? :: WORLD

Bonjour docteur et merci de me répondre. J'ai une inquiétude...Pourriez vous dans le cadre de votre rubrique consacrée à la santé me donner les causes de l'érection douloureuse chez les hommes et les auses possibles ?

Merci Monsieur d'être revenu vers nous pour ce sujet qui de temps en temps est soumis à notre sagacité.

Voici quelques éléments de réponse qui peuvent vous aiguiller dans vos interrogations.

Principales causes d’érection douloureuse:

-Fracture (hématome) du corps caverneux à l’intérieur du pénis à la suite d’un traumatisme lors d’un rapport sexuel

-Phimosis: rétrécissement de l’extrémité du prépuce. Dans ce contexte, le traitement consiste en une circoncision

-Rupture du frein du penis qui relie le prépuce au gland

-Maladie de la Peyronie: tissu cicatriciel fibreux dans le corps caverneux à l’intérieur du penis

-Mycoses et inflammations du gland, d’origine dermatologique

-Priaprisme: érection prolongée pendant plus de 4 heures, sans stimulation sexuelle. Les causes de cette maladie sont diverses. Cette affection constitue une urgence urologique.

Dans tous les cas, en cas d’erection douloureuse, il faut toujours consulter un urologue pour bénéficier d’un traitement approprié

Cordialement

Dr Foading

