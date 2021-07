CAMEROUN :: Travail des enfants: Les enfants Mbororos exploités au péril de leur scolarité et de leur santé :: CAMEROON

Ils gardent les troupeaux, récoltent les pommes de terre, se livrent à de petits commerces dans les villes de l’ouest et du nord du Cameroun. De nombreux enfants Mbororos ne sont ni soignés, ni scolarisés. Ce qui est contraire aux textes nationaux et internationaux régissant les droits de l’enfant.

Ahmadou Bachirou, 11 ans, est l’un des plus jeunes meuniers de la ville de Foumbot. Posté devant un moulin à écraser les céréales, il ne perd pas de temps pour activer cet engin qui transforme des graines de maïs en poudre blanche. «C’est mon travail. Je l’exerce depuis un an déjà. Je ne suis pas allé à l’école, mais ça me permet d’être utile à la maison», souligne-t-il. Il trouve qu’il est mieux loti que ses congénères restés dans les campements et consacrant le clair de leur temps à la garde des bœufs et des moutons. Ces enfants bergers se mettent régulièrement en spectrale au marché hebdomadaire des bétails de Foumban. Ils passent leur journée à canaliser la marche des bœufs contre une rémunération chiffrée en 1500 et 2000 Fcfa. « Les enfants travailleurs constituent une main d’œuvre bon marché. En notre qualité de dignitaire Mbororo à Didango, nous nous sommes opposés à cela. Mais les parents englués dans la pauvreté nous disent qu’il n’est pas question de laisser leur famille souffrir de famine alors qu’il est écrit dans les saintes écritures : tu mangeras ton pain à la sueur de ton front », explique Oumarou Bosango. Lehrer Amadou, infirmier vétérinaire et conseiller municipal à la commune de Bafoussam, condamne cette pratique en faisant savoir que les enfants peuvent facilement être contaminés par des maladies transmises par des bêtes malades. A Fongo-Tongo près de Dschang ou à Bangangté, les enfants Mbororos de moins de 14 ans sont employés dans les plantations au moment de la récolte des pommes de terre ou des fruits de pastèques contre une rétribution journalière de moins de 1500 Fcfa.

Soutiens de famille

Ce phénomène n’est pas unique dans la région de l’Ouest. Dans la ville de Garoua, au nord Cameroun, de nombreux enfants Mbororos non scolarisés se livrent au petit commerce dans les gares routières et agences de voyage. Les villes de Ngaounderé, Ngaoundal, Tignère, Bertoua et Yaoundé offrent également, au quotidien, le spectacle de ces enfants Mbororos qui travaillent, parfois de manière pénible, pour pouvoir subvenir aux charges de leur famille.

Face à cette situation, Nadège Tatiana Mapigoue Ngounou , présidente de l’association des femmes engagées pour le développement du Cameroun (Afedec), ne cache pas son amertume. A l’occasion des festivités inscrites dans le cadre de la célébration de la journée internationale de l’enfant africain, le 21 juin 2021, elle a manifesté son élan de solidarité à l’endroit des enfants en détresse, y compris des enfants travailleurs. Elle s’inscrit dans la même perspective que l’Organisation des nations unies pour l’enfance (Unicef) ou l’Organisation internationale du travail (Oit) qui estiment que 168 millions d’enfants travaillent dans le monde. Pour cette organisation internationale, le concept « travail des enfants » regroupe l’ensemble des activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et nuisent à leur scolarité, santé, développement physique et mental. Plus simplement, le travail infantile fait référence, entre autres, à des travaux dangereux pour la santé et le développement physique, social ou mental des enfants qui compromettent leur éducation et qui les privent de toute scolarisation ou les obligent à accumuler des activités scolaires et professionnelles excessivement longues et trop pénibles pour eux.

Me Julio Koagne, avocat au barreau du Cameroun s’indigne contre cette violation du droit traduite par le travail des enfants par leurs parents. Il fait observer que la Convention Internationale des Droits de l’Enfant de 1989, ratifiée par 192 pays dont le Cameroun, oblige ces États à protéger les enfants contre toute forme de travail. Et bien que cette problématique ait diminué au niveau mondial de 31,6 % depuis 2000 (OIT, 2013), le travail infantile demeure le principal obstacle à l'éducation des enfants.

Système éducatif défaillant

Pourquoi les enfants sont-ils forcés de travailler ? Nji Fidelis, expert en psychologie sociale et délégué régional des affaires sociales de l’Ouest, trouve que les facteurs qui poussent au travail des enfants sont multiples. Selon ce fonctionnaire, il y a la pauvreté, qui oblige les parents à envoyer leurs enfants travailler pour subvenir aux besoins de toute la famille. L’absence de certificat de naissance des enfants, qui ne peuvent ainsi prouver leur identité et leur âge face à une situation d’exploitation illégale, l’accès difficile à la scolarité et le système éducatif défaillant notamment les frais de scolarité et l’éloignement géographique sont, selon madame Kouam, assistante sociale à Bafoussam, autant d’obstacles à l’éducation et de facteurs aggravants au travail des enfants. Les crises humanitaires liées à une catastrophe naturelle ou à un conflit, qui exacerbent la vulnérabilité des enfants et la transgression des législations en vigueur sont également évoquées par cette dernière. Le délégué régional des affaires sociales affirme avoir pris des mesures, au niveau de l’administration placée sous sa responsabilité, afin que de telles dérives cessent. «Nous mettons prioritairement l’accent sur l’écoute et la sensibilisation des chefs de familles, des dignitaires religieux et traditionnels. C’est après que nous nous adressons aux autorités compétentes pour la répression.»