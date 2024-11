CAMEROUN :: Manchester United pas bien avant la réception de Chelsea :: CAMEROON

Le temps sera sous haute tension au OLD TRAFFORD dans la ville de MANCHESTER pour le public fans et les amoureux du football anglais. Le plaisir sera le même avec le leader des Paris sportifs qui devra franchir un nouveau pas pour cette nouvelle saison. Pour le compte de la 10ème journée de PREMIER LEAGUE la bataille sera rude sur le terrain pour encore donné et être le meilleur ceci à travers Supergooal !

Dans le face-à-face MANCHESTER UNITED – CHELSEA FC profitez de cette occasion en or pour rendre la semaine attractive et attrayante. Une affiche qui met aux prises deux clubs qui vivent des situations différentes en ce moment en championnat.

Evoluant sur son terrain avec sa cote de 2.50, MANCHESTER UNITED quatorzième au classement profitera du fait d’être à la maison pour se surpasser afin d’avoir le bon résultat et se refaire le plein de confiance. Une autre opportunité pour les coéquipiers d’André ONANA de redorer le blason à travers un meilleur résultat afin de ne pas s’éloigner de son objectif en cette phase Aller du championnat. Les REDS DEVILS avec le soutien de leur public devront pousser le bouchon loin pour déjouer les pronostics.

Pour CHELSEA FC cinquième au classement avec sa cote de 2.50, il faudra réaliser un bon match face à un adversaire et concurrent en difficultés en donnant tout au cours de la rencontre et espérer tenir tête à son vis-à-vis et pourquoi ne pas avoir un résultat qui lui sera bénéfique pour la suite. La tâche ne s’annonce pas aisée pour les coéquipiers de COLE PALMER qui sortent d’une belle performance à domicile mais tenteront leur chance et pourquoi ne pas surprendre leur vis-à-vis afin d’avoir un bon résultat qui leur sera très bénéfique pour la confiance.

Ce sera d’ailleurs la 11ème fois que les deux clubs se rencontrent toutes compétitions confondues avec 3 victoires pour les REDS DEVILS de MANCHESTER UNITED contre 2 victoires pour les BLUES de CHELSEA et 5 matchs nuls. Il faudra s’attendre à une belle bataille dans l’ensemble.

