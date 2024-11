CAMEROUN :: Rév. Emmanuel Magoueth : « Dieu est le premier défenseur des consommateurs ». :: CAMEROON

L’homme d’église et président-fondateur de l’Association des techniciens pour la protection des droits des consommateurs et droits humains au Cameroun (Atpdcdh) revient sur la nécessité de respecter la métrologie dans nos commerces. Le fervent défenseur des droits des consommateurs et droits de l’homme s’inspire de la Parole de Dieu, qui selon lui, va permettre de changer la tricherie dans le secteur.

Que retenir de la notion de poids et mesures ?

« Les poids et mesures sont espérés depuis les Temps anciens dans la Bible. Vous verrez cela dans le livre de Proverbes 11:1 et Lévitique 19:35-36. Ce dernier dit : « Vous ne commettrez point d’inéquité ni dans le jugement, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids ni dans les mesures de capacité ». Sans oublier le Code pénal camerounais dans son article 252 qui parle également des poids et mesures, des amendes et des peines qui en découlent. Nous pouvons dire que la balance camerounaise doit, sous la métrologie légale, être soumise au contrôle des pouvoirs publics pour le bien des consommateurs. Car selon ce que nous avons dit plus haut, Dieu est le premier défenseur des consommateurs. La balance représente la justice, l’équité, la transparence, la vérité et le juste milieu ».

Comment jugez-vous sa fonctionnalité au Cameroun ?

« Je dirais que la plupart des commerçants fonctionnent avec des balances truquées qu’elles soient numériques ou mécaniques. Les gens préfèrent les truquer afin d’attirer plus de profit. Il est donc impératif que les pouvoirs publics y veillent en exigeant aux contribuables de passer auprès des autorités compétentes pour certifier leurs balances et obtenir un certificat de vérification de balance. Ceci au moins peut jouer un grand rôle dans la conscience collective ».

Quelques traitements à y apporter ?

« Nous demandons aux commerçants, utilisateurs de balances, d’avoir la crainte de Dieu. Notre pays est plein de croyants de plusieurs obédiences religieuses. Alors, résoudre le problème de poids et mesures reste tout simplement un acte de foi. Que chacun se réfère à ce que lui apprend la parole de Dieu sur le juste milieu et il fera un bon commerce équitable ».

Mot de fin…

« Que chaque consommateur dénonce les abus subis sur les poids et mesures. Leurs voix seront portées auprès des pouvoirs publics. Et certainement que les dommages seront rétablis. Le consommateur et les droits humains restent notre priorité. Que le Seigneur bénisse le Cameroun. N’oubliez pas. Le (+237) 694 42 49 87 ou 677 65 31 44 pour toute éventuelle dénonciation ».