CAMEROUN :: 03 morts et des dégâts matériels à la suite d'une pluie torrentielle à GAROUA.

C’est le bilan de la pluie abondante qui s'est abattue sur la ville dans la nuit du 05 au 06 juillet 2021.

« La saison des dégâts », lâche un Seryabé Nouabé, habitant du quartier Liddiré. Alors que les premiers rayons de soleil illuminent la ville de Garoua ce mardi 06 juillet, Seryabé Nouabé constate avec effroi l’étendue des dégâts causés par la pluie qui s’est sur la ville de Garoua dans la nuit du 05 au 06 juillet. Les détritus jonchent la principale rue du quartier également réquisitionné par les habitants pour y entreposer leurs effets car des centaines d’habitation ont été inondées. « Nous sommes debout depuis 1heure du matin. J’ai dû lutter contre la pluie et le vent pour sauver ma toiture », nous confie Seryabé Nouabé. Hormis d’importants dégâts matériels, aucune perte en vie humaine n’est à déploré au quartier Liddiré.

La pluie a aussi semé la désolation au quartier Loppéré. Ici, en plus des dégâts matériels très importants, la pluie torrentielle a également causé la mort de trois jeunes enfants. Les corps sans vie des victimes ont été repéchés par les populations dans les eaux au petit matin. Dans le quartier, c’est la consternation. Bamanga, parent de l’une des victimes est inconsolable. « L’enfant a été emporté par les eaux en furie à notre insu », confie-t-il. Les habitants du quartier venus lui apporter leur soutien, redoutent cependant d’autres inondations plus importantes avec son corollaire de dégâts matériels et humains.

Les établissements d’enseignement secondaire n’ont pas été épargné. Au lycée technique de Bibémiré, plusieurs arbres ont été déracinés et ont endommagés quelques toitures. La force du vent et la pluie ont également causé d’énormes dégâts au lycée bilingue de Garoua. « La tornade de la nuit du 05 au 06 juillet 2021 a entrainé beaucoup de dégâts au sein de l’établissement. Nous avons deux pans de nos murs qui sont tombés et il y a de gros arbres qui ont été déracinés. Dans leur chute, ils ont détruit les murs de clôture de l’établissement ce qui fait que la façade Nord de l’établissement est complètement ouverte » explique Amadou Haman, proviseur du lycée bilingue de Garoua. Il ajoute : « Je n’ose pas imaginer ce qui se serait passé si cette pluie torrentielle s’était abattue en journée et que ces arbres avaient été déraciner pendant que les élèves dans les salles de classe. D’autre part la destruction d’un pan de la clôture nous plonge en insécurité surtout que nous sommes dans la phase de délibération de certains examens officiels ». Bien qu’inquiet, le proviseur Amadou Haman espère que les travaux pourront être entrepris dans les plus bref délais pour permettre la continuité de la phase de correction et de délibération alors que la rentrée scolaire se profile également à l’horizon.

À plusieurs autres endroits dans la ville, la circulation a aussi dû être déviée à cause de dégâts d'eau. Les arbres déracinés par les vents et tombés en plein milieu de la chaussé ont perturbé la circulation des automobilistes. Par ailleurs, plusieurs poteaux électriques sont également tombés, occasionnant du coup une panne qui a privée d’électricité de nombreux quartiers de la ville de Garoua durant près de 20 heures de temps.

Les pluies torrentielles de ces derniers jours viennent remettre sur la table l’épineux problème de l’évacuation des eaux de pluie du fait de la fragilité de certains ouvrages d’art alors que la ville de Garoua est en plein chantier. Et alors la météo annonce des pluies abondantes dans les prochains jours sur la ville, l’on signale dans plusieurs quartiers des habitations mais aussi des arbres, menacées d’écroulement et de déracinement.