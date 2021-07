CAMEROUN :: Achat des terrains et acquisition des titres fonciers : Kombo Gberi interpelle le gouvernement :: CAMEROON

Le vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kombo Gberi interpelle le gouvernement à clarifier le processus d'acquisition des terres et des titres fonciers au Cameroun afin d'éviter une crise sociale sur les questions foncières parmi les familles et les communautés. En effet, les plus riches s'accaparent des terrains au détriment des pauvres et au mépris de la loi. Ce qui cause des tentions sociales dans les familles et les communautés.

