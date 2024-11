CAMEROUN :: Barrage hydroélectrique de Kikot : appel aux investisseurs pour créer une carrière de sable :: CAMEROON

La construction du barrage hydroélectrique de Mbede-Kikot sera lancé en 2026 - Closing financier ; début de la construction. Selon les estimations, ce barrage sera le plus grand en Afrique centrale avec 500 mégawatts, le plus gros investissement de Énergie de France EDF en Afrique centrale. C’est 650 000 000 000 milliards de francs CFA le coût du projet soit 1 000 000 000 €.

Ce barrage de retenue de 35 m de hauteur et 1200 m de linéaire compte une usine de production d’électricité équipée de 6 turbines. Pour réaliser cette architecture, le projet aura besoin de beaucoup de sable sanaga environ 1000.000 de tonne. C’est dans cette perspective que le promoteur de l’Ets TMP WATSON autochtone de la zone du barrage recherche un partenaire financier pour la création d’une carrière de sable sanaga pour livrer à EDF le moment venu. Kikot est un village de l’arrondissement de Nyanon , environ à 90 kilomètres de Yaoundé la capitale politique du Cameroun. La route est goudronnée jusqu’au site et les carrières traditionnelles actuellement installées dans la zone livrent du sable sanaga à Yaoundé pour la construction des routes, des immeubles et des maisons. La production des carrières actuelles sera insuffisante pour livrer Yaoundé et le barrage, c’est le temps de créer cette carrière stratégique pour devenir le principal fournisseur de cet important projet.

Situé presque à 5 kilomètres de l’épicentre du pied du barrage, la carrière en création va livrer pendant 7 ans le temps que va durer les travaux et plus tard cette carrière va continuer à livrer Yaoundé pour la construction des routes, des ponts, des immeubles etc.

Le travail à faire consiste à ouvrir la route jusqu’à la zone où se trouve le sable, faire un terrassement pour stocker le sable, acquérir un simple sable d'aspiration de drague suceuse barge pour un début. Le coût de l’investissement avoisine 70 millions de CFA soit 108.000 €, le partenaire recevra 30% des dividendes.

Le barrage aura besoin de plus d’un million de tonne de sable sachant que le camion de 25 tonnes coûte 350.000 CFA sur place sans chargement. Le bénéfice est colossal alors que l'investissement est minime. L’appel est lancé aux investisseurs nationaux et internationaux. Pour plus d’informations, l’Ets TMP WATSON est joignable par appel ou wathsapp +237 698170880 ou par mail tm_patrice88@yahoo.fr