CAMEROUN :: Un officier bloque l'arrestation d'un suspect dans une affaire de vol de diplômes :: CAMEROON

Une affaire de corruption et de vol secoue l'Institut Emergence de la santé et des Sciences Biomédicales de Ngaoundéré (INESSBIN). Le suspect principal, NDJANKOU NOUSSI YVES LOISEAU, interpellé pour vol de parchemins et plusieurs autres délits, échappe à la justice grâce à l'intervention controversée d'un haut gradé de la gendarmerie.

L'affaire débute le 25 juin 2024, lorsque DZERMO MARK, promoteur de l'INESSBIN, dépose une plainte suite au vol des diplômes de son établissement. Le 20 septembre, les forces de l'ordre appréhendent le suspect à Yaoundé, qui fait face à de multiples accusations : vol, usurpation de titre, faux et usage de faux en écriture publique, corruption et escroquerie.

Libéré sous caution, NDJANKOU NOUSSI YVES LOISEAU devait se présenter aux autorités le 23 septembre. Lors de son interrogatoire, il reconnaît l'intégralité des faits, sollicitant la clémence de la victime. Le Procureur de la République près les tribunaux de Ngaoundéré émet alors un mandat d'amener le 26 septembre.

L'affaire prend un tournant inattendu lorsque le lieutenant-colonel JEAN PIERRE OTTOULOU, commandant de la légion de gendarmerie du Centre, refuse d'exécuter le mandat d'amener et menace même d'incarcérer la victime venue réclamer justice. Cette situation a conduit à la saisine du ministre de la Justice, Laurent ESSO.

Cette controverse survient alors que le lieutenant-colonel OTTOULOU fait déjà l'objet d'une enquête de corruption menée par le ministre de la Défense, impliquant plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie.