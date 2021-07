CAMEROUN :: Humanitaire : Ketcha Courtès offre 500 stages de vacances à travers sa fondation :: CAMEROON

Le coeur d'agneau de la Reine-mère Célestine Ketcha Courtès la présidente de la fondation Table Ouverte Wamen Pauline, Ketcha le Valeureux et Courtès, s'est encore épanché au dehors, au bénéfice des défavorisés.

En effet, celle qui est par ailleurs membre du gouvernement camerounais, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a offert 500 stages de vacances aux élèves de l'arrondissement de Bangangté, dans la région de l'Ouest Cameroun. Les 500 heureux élus ont été sélectionnés dans sept villages de l'arrondissement de Bangangté. Ils ont été répartis en deux vagues égales. La première vague de stagiaires est entrée en action hier, lundi 05 juillet 2021, au terme d'une cérémonie d'ouverture présidée par le délégué départemental du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique ( Minjec).

Les 500 stagiaires vont effectuer leurs activités dans les services publics de la ville de Bangangté, et à l'issue de celles-ci, des bourses leur seront octroyées à travers la fondation que dirige la Reine- mère Célestine Ketcha Courtès. L'initiative de l'ancienne mairie de Bangangté, entre dans le cadre des actions caritatives de la fondation Table Ouverte de Wamen Pauline, Ketcha le Valeureux et Courtès. La fondation qui a pour pionniers les parents de Célestine Ketcha Courtès, deux monuments de l'humanitaire, vient en appui aux déshérités, aux déchus du sort et aux couches défavorisées du département du Ndé en particulier, et au Cameroun en général.

Les stages de vacances accordés aux 500 élèves, selon l'esprit de la fondation, devraient leur éviter le vagabondage et l'oisiveté pendant les vacances, non sans les aider à s'imprégner du monde socioprofessionnel. Au bout du compte, ces derniers auront de quoi pourvoir aux nécessités relatives à la rentrée scolaire annoncée pour septembre prochain.

Lors de la cérémonie de lancement desdits stages, le délégué départemental du Minjec pour le Ndé a invité les 500 stagiaires à un esprit civique, citoyen et patriote, et les a appelés au réarmement moral.

Vivement que le cœur soyeux de la Reine-mère Célestine Ketcha Courtès, continue à être le réconfort des couches vulnérables !