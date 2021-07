CAMEROUN :: Douala désignée ville pilote d’application de la Norme ISO 37101 :: CAMEROON

La ville de Douala a été retenue au terme d’un processus de sélection comme territoire pilote d’application de la norme Iso 37101.

Le jeudi 1er juillet dernier, la Communauté Urbaine de Douala a accueilli l’Atelier National de Vulgarisation des Outils de Conduite et Gestion de Projet de Territoires Durables. Les travaux qui se sont déroulés à la Salle des Actes Rudolph TOKOTO avaient pour thème : « La norme ISO 37101 : enjeux, priorités et contraintes spécifiques aux contextes des villes camerounaises ». Projet initié par la CUD avec l’appui de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) et de l’Union Européenne.,

La séance de travail a été meublée par des échanges desquels l’on retient que le label de villes durables sera adossée sur l’utilisation de la norme Iso 37.101. « Les collectivités territoriales décentralisées adoptent une démarchent qui visent à améliorer les performances de leurs projets, les performances de leurs politiques publiques locales. Pour cela, il y une norme, la norme Iso 37101 qui peut les aider à structurer leur démarche.

C’est un outil de structuration de la démarche, un outil de gouvernance», analyse le maire de la ville, Dr Roger Mbassa Ndinè. « La norme Iso est un outil qui permet à une ville de mieux s’affirmer à l’international, de mieux s’affirmer vis-à-vis des bailleurs internationaux, c’est -à-dire d’inspirer confiance. Respecter des valeurs, c’est inspirer confiance. Il faut dire L’outil Iso est un moyen d’inspirer confiance et de séduire les bailleurs internationaux », renchérit le secrétaire permanent de l’Aimf. Il se pourrait donc que l’application de cette norme sera l’une des conditions pour obtenir des financement internationaux auprès des bailleurs de fonds et des institutions de Breton Wood.

Bien qu’ils découvrent pour la première fois cette norme, les maires présents à cette rencontre se sont montrés très intéressés. Reste maintenant à élargir la vulgarisation afin tout le monde soit à la page. « Il y a un travail de vulgarisation supplémentaire qui devrait être fait. L’important ici est qu’il s’agit d’une adhésion qui est volontaire. Cela devrait être le souci de chacun des maires de faire en sorte que la commune dont il a la charge puisse avoir des politiques de développement durable au bénéfice des populations », plaide l’édile de la ville de Douala.