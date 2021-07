MONDE ENTIER :: Euro 2020: C’est parti pour la semaine décisive :: WORLD

Les abonnés canal+ vivront certainement avec beaucoup d’émotions les demies finales et la finale de l’Euro 2020 cette semaine

Le dernier carré de l’Euro 2020 est connu et il a fière allure, malgré la chute précoce des géants français, allemand, belge ou encore du tenant du titre portugais.

l’Angleterre, toujours debout après avoir balayé l’Ukraine (4-0) samedi, rêve encore de monter sur le trône, à domicile, 55 ans après son dernier trophée. Comme au Mondial 1966, la sélection des Three Lions disputera sa demi-finale dans son jardin de Wembley, mercredi soir contre le Danemark, rival surprise qu’il faudra écarter avant la finale rêvée, le dimanche 11 juillet dans l’enceinte mythique londonienne .

Pour revenir au terrain, la première injection d’adrénaline est prévue ce mardi soir sur canal + sport 2 avec un choc très alléchant entre l’Italie de Roberto Mancini et l’Espagne de Luis Enrique. La Nazionale a totalement évacué le traumatisme de sa non qualification pour le Mondial 2018, avec son attaque à frissons incarnée par Lorenzo Insigne et sa défense de fer organisée autour de Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci, seulement prise à défaut deux fois depuis le début du tournoi. Gonflée par 32 matches sans défaite depuis septembre 2018, l’Italie est en mode rouleau compresseur et à une marche d’une finale à Wembley, ce « temple du football » comme Mancini le qualifie avec respect. La Roja ne compte toutefois pas se contenter d’un rôle de figurante. Elle aussi mise davantage sur son collectif huilé que sur des exploits personnels, elle aussi est en mission rachat après ses Mondiaux 2014 et 2018 ratés, entrecoupés d’un Euro 2016 terminé dès les huitièmes de finale... face à l’Italie (2-0), qu’elle avait corrigée quatre ans plus tôt en finale de l’Euro 2012 (4-0).

Le vainqueur de ce duel de revanchards affrontera en finale l’hôte anglais ou la surprise danoise, adversaires mercredi. Christian Eriksen, ne foulera pas la pelouse, mais il sera dans toutes les têtes danoises, incroyables d’abnégation depuis le malaise cardiaque de leur n° 10 au début de l’Euro.

Comme des grands, les Danois ont atteint le dernier carré après avoir éliminé les Tchèques (2-1) samedi sans rien lâcher. « C’est à cela qu’on peut reconnaître une grande équipe: vous pouvez bien jouer, mais il faut aussi se battre, aller à la bataille et c’est ce qu’on a fait », a relevé le gardien Kasper Schmeichel .

À Londres, le match des tribunes tournera forcément à l’avantage des Anglais qui seront à domicile.

Des émotions que seuls les abonnés au bouquet canal + diffuseur premium de cette compétition pourront vivre en haute définition.