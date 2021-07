CAMEROUN :: Prévention Routière: La délégation départementale des transports pour le Wouri sensibilise :: CAMEROON

Le délégué départemental des transports pour le Wouri a sillonné les agences de transport inter urbain de sa région de compétences cette semaine.

La recrudescence des accidents de la circulation impliquant les compagnies de transport inter urbain interpelle au plus haut niveau les autorités en charge du transport des biens et des personnes. C’est pour mettre un frein à ces pratiques malsaines de certaines compagnies de transport qui mettent en danger des vies humaines que le ministre des transports a instruits aux gouverneurs des dix régions du Cameroun de veiller à la lutte contre l’insécurité et la délinquance routière.

pour implémenter ces instructions du ministre, Guillaume Doume le délégué départemental des transports pour le Wouri a procédé cette semaine à une Sensibilisation sur la prévention routière dans les agences de voyages d'akwa . Celle-ci portait sur l'état des véhicules, la limitation des vitesses, et le respect des mesures barrières dans ces agences.

Cette campagne lancée par le ministre des transports vise à réduire de façon drastique le nombre d’accidents de la route en cette période départ en vacances qui correspond toujours à de grosses affluences dans les agences de transport. C’est ainsi qu’il a été demandé à ces responsables des services déconcentrés du ministère des transports de s’assurer de l’état technique des véhicules appelé à transporter les personnes et les biens .

Quand on sait que la hausse de la demande entraine souvent des dérives qui elles aussi sont à l’origine des accidents qui coûtent la vie à des concitoyens, on finit par comprendre la nécessité mais surtout l’opportunité de cette campagne qui appelle à la responsabilité des uns et des autres.