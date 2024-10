Retour du président camerounais Paul Biya à Yaoundé après un séjour en Chine et en Suisse :: CAMEROON

Après plusieurs semaines d'absence, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a officiellement regagné Yaoundé ce 21 octobre 2024. Son retour intervient à la suite d'un voyage en Chine et de soins médicaux suivis d'un repos en Suisse.

Voyage en Chine et soins en Suisse

Selon les informations officielles, le président Biya s'est rendu en Chine dans le cadre d'une visite d'État. À l'issue de ce déplacement, il a ensuite séjourné en Suisse pour y recevoir des soins médicaux, avant de bénéficier d'une période de repos.

Ce retour au Cameroun marque la fin de cette absence qui a duré plus d'un mois. Durant cette période, le président n'avait pas jugé nécessaire d'expliquer les raisons de son départ prolongé à la population camerounaise.

Accueil officiel et attentes des Camerounais

Lors de son arrivée à l'aéroport de Yaoundé, le président Biya a été accueilli avec les honneurs par les plus hautes autorités du pays. Cependant, cette réception officielle ne semble pas refléter l'état d'esprit de nombreux Camerounais qui attendent des résultats concrets sur les défis économiques et sociaux auxquels le pays est confronté.

Défis persistants au Cameroun

En effet, malgré les années de présidence Biya, le Cameroun fait toujours face à de nombreux problèmes :

- Pauvreté et chômage élevés

- Accès limité à l'eau potable et à l'électricité

- Corruption endémique et mauvaise gouvernance

Ces défis, qui perdurent depuis des décennies, soulèvent des interrogations sur l'efficacité des politiques mises en place par le président Biya et son gouvernement.

Attentes de la population

À l'heure où le président fait son retour, de nombreux Camerounais espèrent que cette absence aura permis de dégager de nouvelles pistes de solutions pour répondre à ces problèmes structurels. Ils attendent désormais des annonces et des actions concrètes pour améliorer leurs conditions de vie.

Ce retour du président Biya à Yaoundé intervient dans un contexte politique et social tendu, où les attentes de la population en matière de développement et de réformes sont plus que jamais d'actualité.