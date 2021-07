CAMEROUN :: 21 présumés trafiquants de stupéfiants interpellés à Bonamoussadi :: CAMEROON

21 jeunes présumés trafiquants de stupéfiants viennent d’être appréhendés par les éléments de la brigade de gendarmerie d’Akwa-nord Bonamoussadi à Douala. Ils seraient également impliqués dans des vols et agressions dans la ville. Selon le commandant de ladite brigade Bertrand Cyril Abada, ces hors-la-loi dont l’âge moyen est de 23 ans sèment la terreur depuis plusieurs mois dans la commune d’arrondissement de Douala Ive et au-delà.

Armés des armes blanches et à bord des motos, ils agressent, arrachent les sacs et demandent des rançons aux populations. « Nous recevions depuis un certain temps des plaintes de la part des populations », reconnait le commandant. Une chasse à l’homme organisée par les soins de la brigade de gendarmerie d’Akwa-nord a permis de mettre la main sur eux, alors qu’ils se trouvaient dans une cabane en train de fumer du chanvre.

Sur les lieux, plusieurs objets ont été saisis notamment des machettes, des poignards, une trentaine de téléphones, des seringues, du chanvre indien. « Je profite de cette occasion pour dire à toutes les populations de Bonamoussadi et environs de dénoncer systématiquement tous ceux qui vont exceller dans ce genre d’activités et nous allons faire le reste », s’est exprimé ainsi hier sur les antennes du poste national le patron de la brigade de gendarmerie d’Akwa-nord.