NOUVEAU PASSEPORT CAMEROUNAIS : Le cahier de charge du prestataire :: CAMEROON

Le partenariat entre la délégation générale à la sûreté nationale (DGSN) et le consortium Incm-Augentic va au-delà de la production des nouveaux passeports biométriques.

Le 1er juillet 2021 marque la date d’entrée en vigueur du nouveau prix des droits de timbre sur les passeports nationaux. Ainsi, le coût de délivrance du passeport au Cameroun va passer de 75 000 à 110 000 FCFA, soit une hausse de 35 000 FCFA. Cette hausse arrive après la signature d’un contrat pour la mise en place d’un nouveau système de production des documents de voyage internationaux entre la délégation générale à la sûreté nationale (DGSN) et le consortium Incm-Augentic, entreprise allemande, spécialiste de la fourniture de solutions d'identité de pointe hautement sécurisées.

En plus de ce contrat, Augentic-Incm devra également assurer plusieurs autres tâches. Comme «la construction d'un Centre sécurisé de personnalisation des passeports et d'inscription des citoyens à Yaoundé. La construction d'un Centre d'inscription citoyenne moderne à Douala et la rénovation ou la construction de huit autres bureaux d'inscription régionaux », indiquent le consortium. L’on évoque également la mise en place d'une base de données informatique de pointe, PKI, ABIS, solution de gestion des données, d'inscription et de personnalisation pour passeport biométrique avec page de données en polycarbonate basée sur les normes de l'OACI. Ou encore la mise en place d'un centre d'inscription supplémentaire pour les passeports diplomatiques au ministère des Relations extérieures et d'un centre d'inscription pour les passeports de service au DGSN. Mais aussi, l’établissement des infrastructures d'enrôlement dans les ambassades et consulats du Cameroun et leur connexion avec le datacenter de Yaoundé.

Pour assurer la délivrance d’un passeport biométrique en 48h, le consortium dit déployer la mise en place d'un système logistique. «Pour les citoyens camerounais résidant à l'étranger, le consortium mettra les passeports personnalisés à disposition pour expédition au ministère des Relations extérieures dans les 48 heures suivant la demande». S’agissant du nouveau fabricant, Augentic est une société allemande spécialisée dans la conception, l'intégration et la gestion de projets dans les domaines de l'identification et de la sécurité informatique, de la gestion des identités, des monnaies numériques et de la biométrie.

C’est le cas des systèmes de passeport électronique, des cartes d'identité électroniques, des permis de conduire et d’autres. Quant à l’Office de la monnaie et de l'imprimerie officielle du Portugal (Incm), c‘est une entreprise publique proposant des biens et services essentiels au fonctionnement des gouvernements. Tels que des solutions complètes d'émission de documents d'identité et de voyage, des programmes numériques de timbres fiscaux pour sécuriser et augmenter les recettes fiscales, ou la frappe de pièces de circulation ou de collection, entre autres.